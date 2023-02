Supermercado en la Bodega: varias altas y muchas bajas

Punto final. Sin dudas que fueron meses movido para los diferentes equipos de la Liga Profesional y en el medio de la Copa del Mundo comenzó el mercado de pases, hubo varios que sumaron en cantidad varios futbolistas. Uno de los que más se reforzó pensando en las competencias que tiene por delante en el corriente año es Godoy Cruz, el conjunto conducido por Diego Flores tiene triple campeonato (torneo doméstico en este primer semestre, Copa Argentina y Copa de la Liga Profesional).

En estas líneas, el club de calle Balcarce confirmó un total de ¡once! caras nuevas y tiene un plantel numeroso, en diferentes puestos de la cancha tiene recambio. ¿Quiénes son las altas del “Expreso” en el reciente periodo de fichaje?

Diego Flores(entrenador): Después de la permanencia, los dirigentes dieron una vuelta de timón y en una de las sorpresas se confirmó el despedido del binomio Sergio Gómez-Favio Orsi confirmando la vuelta del ex ayudante de Marcelo Bielsa, quien había sido echado en abril de 2022.

Lucas Arce (lateral derecho): Uno de los primeros. Tras una buena temporada defendiendo los colores de Gimnasia de Mendoza y superar unos problemas en la rodilla. Estampo la firma por un año a préstamo de San Telmo-dueño de su pase-.

Tomás Conechny(mediapunta): Luego de un buen año en Almagro, según trascendió los popes “Bodeguero” lo venían siguiendo de cerca ante la baja pasada de Ezequiel Bullaude, aunque no se conoce más de la transferencia dieron a entender que le compraron el 80% del pase al ex San Lorenzo.

Thomas Galdames(defensor): Era uno de los puestos a incorporar debido a la perdida de José Luis Canale, el Traductor buscaba sumar un marcador central zurdo y el ex Unión Española llegó libre de este elenco firmó su vínculo por los próximos dos años hasta 2025 estará ligado.

Cristian Núñez(mediocampista): En la previa a las fiestas, el centrocampista arribó con el pase en su poder tras quedar libre en Sol de América de Paraguay, tiene antecedente en el fútbol argentino: jugó en Platense, Lanús y Vélez. Firmó a préstamo por un año y con opción de compra (no se dio a conocer el monto final).

Nicolás Fernández(lateral/volante): Otro regalo a fines del año pasado, el polifuncional uruguayo fue una de las revelaciones del campeonato charrúa y el oriental brilló en Fénix, aunque todavía no se dio a conocer cifra rubricó la firma por un año y con opción de compra.

Federico Rasmussen(defensor): Uno de los nombres de experiencia en este plantel, en este último tiempo estuvo en Sarmiento de Junín, el jugador de 30 años quedó como agente libre, el zurdo firmó por un año.

Brian Salvareschi(defensor): Otro más que no renovó su vínculo con su anterior equipo, el año pasado formó parte de la defensa de Barracas Central decidió no extender su vínculo y puso el gancho por un año.

Hernán López Muñoz(mediocampista): Fue uno de los puntos altos en la salvación de Central Córdoba 2022, el sobrino-nieto de Diego Maradona firmó un préstamo por un año sin opción y con opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su pase que le pertenece a River.

Rodrigo Saracho(arquero): Por la salida de Juan Espínola, el paraguayo retornó a su país para defender el arco en Olimpia de su país, el ex Quilmes llegó para pelear el puesto con Diego Rodríguez. Estampo la firma por los próximos tres años y el “Tomba” se quedó con 60% de su ficha.

Luciano Cingolani(extremo): Una de las promesas del semillero de Newells, institución que vio crecer a un tal Lionel Messi, el atacante por afuera otro que arribó como futbolista en condición libre y rubricó su gancho por los próximos tres años.

Julián Eseiza (interior izquierdo): Después de tantos nombres en la mesa de laterales izquierdo, el joven de 20 años rescindió su contrato con Banfield y fue el último en sumarse, también arribó con la propiedad del pase, diferentes versiones aseguran que firmó contrato hasta 2026.

Bajas

Sergio Gómez/Favio Orsi(entrenadores): Luego de salvar la categoría en el complicado segundo semestre de 2022, los ex directores técnicos con buenos registros en Ferro Carril Oeste fueron desplazados de su cargo y inició la segunda etapa de Flores.

Martín Ojeda(extremo): Esta perdida fue una baja de peso por lo que significaba, el ex Ferro en este Godoy Cruz capitán en este último tiempo, el “11” fue vendido en una suma cercana a los cuatro millone8s de dólares al Orlando City de la Major League Soccer.

Franco Negri (lateral izquierdo): Una de las salidas polémica, el ex Newells no aceptó que el “Expreso” haga uso de su opción de compra y se fue con el pase en su poder ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Inter de Miami (MLS).

Nelson Acevedo(mediocampista): Tras ser notificado que no iba a ser tenido en cuenta por Diego Flores, el ex centrocampista de Racing rescindió su contrato para irse con la ficha en su propiedad y se transformó en nueva incorporación de la Unión La Calera de Chile

Valentín Burgoa(mediocampista): Ante la falta de minutos, el volante creativo no iba a tener demasiada participación en este año fue cedido por un año con una opción de compra de 1.200.000 de la moneda estadounidense por el 50% de su pase y en caso de hacer uso de esto automáticamente renovará contrato hasta 2027.

Tomás Badaloni(delantero): Se rencontró con un viejo conocido, el delantero nacido en Villa Nueva volverá a ser dirigido por Diego Martínez en esta ocasión en Tigre, donde lo solicitó para luchar el puesto con Mateo Retegui. Firmó contrato hasta diciembre de 2023 sin cargo y con opción de compra.

Guillermo Ortíz(defensor): Durante este último año, el ex Atlético Tucumán fue bastante cuestionado por su flojo rendimiento en la defensa, Gabriel Heinze lo pidió para reforzar la última línea de Newells y el zaguero volvió al club rosarino, firmando contrato hasta diciembre de este 2023.

José Canale(defensor): En este mercado era una difícil tarea detener al paraguayo, el ex Libertad en poco tiempo se había convertido un caudillo en la zona defensiva, después de que terminó su préstamo, el elenco guaraní lo vendió a Lanús según diferentes fuentes.

Elías López (lateral derecho) y Tomás Castro Ponce (volante mixto): En diciembre pasado, ambos futbolistas terminaron sus préstamos en Godoy Cruz y volvieron a River, en el caso de López estaba en el último tramo de la recuperación de una lesión ligamentaria. Los dos son considerados por Martín Demichelis.

Juan de Dios Pintado (interior derecho): Una de las salidas más extrañas porque en el primer semestre de 2022, el oriental estaba muy bien visto por Diego Flores y su compañía, el ex Goias no le renovaron su cesión y retornó a su país para defender los colores del Defensor Sporting

Alan Cantero(delantero): Hace un año atrás, el “Tomba” decidió mandar a préstamo al delantero sanjuanino para que agarre ritmo y tuvo rodaje en Estudiantes de Caseros, donde tuvo bastante continuidad y estuvo cerca del ascenso. Ahora, el ex Peñarol de su provincial natal, se marchó cedido a Barracas Central con el objetivo de seguir sumando minutos.

Luciano Pizarro(mediocampista): Ante la falta de chances en el plantel superior, el centrocampista que habitualmente juega en la reserva de Javier Patalano, tomó un nuevo destino en su corta trayectoria y jugará en Agropecuario de la Primera Nacional.

Nahuel Cainelli (interior derecho): Uno de los casos más raro, en la primera parte del 2022 fue refuerzo en esa etapa de enero y despertó la ilusión de más de uno, no tuvo demasiado minutos sufrió una molestia en su hombro y retornó a Estudiantes de Río Cuarto.

Facundo Rodríguez(defensor): Otro más que formó parte del proceso de Javier Patalano en reserva, no tuvo demasiadas chances en el equipo superior, el zaguero estuvo cedido en Temperley en la temporada pasada y fue a préstamo a la Liga de Quito.

Juan Espínola(arquero): Durante este último tiempo, el guaraní perdió terreno ante el notable nivel de Diego “Ruso” Rodríguez bajo los tres palos y quería sumar minutos pensando en una convocatoria a su Selección. Renovó contrato y se fue a préstamo a Olimpia de su país.

Roberto Ramírez(arquero): Sin pena ni gloria. Con un panorama complicado, el portero surgido en la cantera estuvo poco y nada defendiendo los tres palos de Quilmes (prácticamente no jugó), ahora armó las valijas para otro de los representantes de la Primera Nacional: Guillermo Brown de Puerto Madryn es su nuevo destino.

Gabriel Vega(mediocampista): Uno de los préstamos que venció. Despertó la ilusión por ser una de las grandes promesas del semillero de Boca Juniors, solamente se destacó un puñado de partidos disputados y arribó con la presión de reemplazar a Ezequiel Bullaude. Sin chance bajo la conducción de Diego Flores, retornó al club dueño de su pase.

Nahuel Brunet(defensor): El “Sicario” que hizo sus primeras armas en la élite en la era de Sergio Gómez-Favio Orsi por la cantidad de llegada de defensores se fue a préstamo a San Martín de Tucumán para agarrar más ritmo.

Gonzalo Goñi(defensor): No iba a tener ninguna posibilidad tras su estadía en Arsenal de Sarandí, tenía que volver en el inicio de la pretemporada y cambió de ruta se convirtió en nueva cara de Central Córdoba.

Santiago Paiva(delantero): Corrió de atrás, el ex uruguayo no formó parte de ningún amistoso y Diego Flores le comunicó que no iba a estar entre sus prioridades en un primer momento se mencionó que iba a rescindir su contrato y se fue a préstamo a Arsenal de Sarandí

Sebastián Lomónaco(delantero): Después de su etapa nuevamente estuvo en Arsenal, institución que ascendió hace unos años atrás a la máxima categoría, era otro que tenía retornar y decidió firmar en la Unión La Calera de Chile.

Néstor Breintenbruch(defensor): En un primer momento se comentó que tuvo una discusión con Diego Flores, quien le había solicitado ser lateral izquierdo y el ex Independiente no aceptó este pedido. Entonces le bajaron el pulgar y se transformó en nueva incorporación de Arsenal.