La Academia se enfrenta a Argentinos en La Paternal

Luego de un empate sin goles frente a Belgrano el fin de semana pasado, La Academia buscará sus primeros tres puntos en La Paternal. Es un partido contra un rival difícil, en una cancha complicada, pero fundamental para comenzar a recorrer el camino de una Liga Profesional de Fútbol que tiene a Racing como candidato.

Además, este encuentro ya será el primero con el plantel completo de cara a lo que será esta temporada. El pasado jueves 2 de febrero cerró el mercado de pases a nivel local y La Academia incorporó en el último día a el lateral Gabriel Rojas, siendo este último el quinto refuerzo celeste y blanco.

Respecto a este tema, el futbolista que se está poniendo a punto desde su llegada al club de Avellaneda es Paolo Guerrero. El delantero peruano sorprendió al cuerpo técnico de Racing y evoluciona favorablemente de cara a su inclusión en la lista de concentrados. La idea del cuerpo técnico es que el jugador esté listo para la tercera fecha, aunque desde ciertos sectores afirman que el jugador ya quiere estar ante Argentinos Juniors este sábado.

A pesar de que el once inicial será en gran parte el mismo que frente al “Pirata”, la duda pasará por la inclusión o no de Johan Carbonero. El extremo colombiano sufrió un golpe en uno de sus gemelos y es duda para el encuentro de este sábado frente al “Bicho”. En caso de no ser de la partida el entrenador académico tendrá diversas variantes: Gabriel Hauche, Nicolas Oroz, Edwin Cardona y Héctor Fértoli. Todo dependerá de la decisión de “pintita”.

¿Cómo llega Argentinos Juniors?

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de perder 1-0 frente a Rosario Central. La actuación del conjunto de La Paternal no fue mala, manejó la pelota durante gran parte del encuentro. Sin embargo, esto no le sirvió para traducir la posesión en goles. Este en particular es uno de los aspectos que más se le critica a este equipo desde hace cierto tiempo.

Respecto a su plantel, la figura del equipo es su número nueve, el paraguayo Gabriel Ávalos. Por otro parte cabe destacar la aparición de Federico Redondo en la mitad de la cancha; Miguel Torrén como cacique en la defensa; y Federico Lancillota en el arco.

Historial entre ambos equipos:

Racing y Argentinos Juniors se vieron las caras en 132 oportunidades. El saldo es más que positivo para los de Avellaneda: 61 victorias frente a tan solo 28 del “Bicho” de La Paternal. Empataron en 43 ocasiones.

El último partido en el que ambos clubes estuvieron frente a frente fue el 3 de septiembre del año pasado por la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Fue victoria 1-0 sobre el final para Racing. El gol fue cometido en propia puerta por el arquero Federico Lanzillota.



Probables Formaciones:

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba y Luciano Sánchez; Franco Moyano, Federico Redondo, Alan Rodríguez y Gastón Verón; Thiago Nuss y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Maximiliano Moralez; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Johan Carbonero o Gabriel Hauche o Edwin Cardona. DT: Fernando Gago.

Datos del partido:

Árbitro: Germán Delfino

Estadio: Diego Armando Maradona (Argentinos Jrs)

Horario: 21.30 horas

Transmisión: ESPN Premium