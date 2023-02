Facundo Agüero: "Esto es un salto porque vengo a un club grande"

El defensor Facundo Agüero se transformó en la séptima incorporación de Rosario Central y ya participó este martes del entrenamiento matutino en Arroyo Seco. "Sé que es un equipo grande y vengo a sumar. Jugué con Unión en el Gigante, es algo único, sé el apoyo de la gente, lo que significa y estoy feliz por esta oportunidad.", y agregó: "Me encuentra en un progreso de lo que es mi carrera, en Unión tuve la suerte de sumar varios partidos, hacerlo de buena manera, encontrar un equilibrio y esto es un salto porque vengo a un club grande".

Los primeros partidos de los auriazules bajo la órbita de Miguel Russo fueron disputados por una línea de cinco defensores y tres zagueros centrales, algo que atrae al pampeano de 28 años. "A mí me favorece que haya línea de tres porque tengo mas posibilidades, mi pierna hábil es la derecha pero puedo hacerlo por izquierda también. He jugado de líbero, conozco la posición y creo que me puedo asentar bien", resaltó.

Inicio en Sportivo Independiente de General Pico y pasos por Instituto y La Serena de Chile, antes de llegar a Unión, el zaguero analizó: "Venia de una experiencia en Chile, de jugar muchos partidos y, si bien el ritmo es distinto,, tener una primera chance en Unión me hizo muy bien y poder hacerlo en Central ahora me pone muy feliz y espero hacerlo de la mejor manera", y añadió: "Estuve hablando con Ema Brítez, me habló muy bien, me llenó de orgullo las cosas que me dijo y me da una motivación extra de lo que este paso significa".