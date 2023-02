Próximo rival: Un Ciclón

San Lorenzo fue el año pasado un equipo con poco vuelo futbolístico, pero sólido en defensa. Terminó con el arco invicto en 12 de las 27 fechas del campeonato de 2022. Sin embargo, para esta temporada perdió a su triángulo defensivo: el zaguero Cristian Zapata se volvió a Colombia, el volante Juan Méndez firmó con Vélez y Federico Gattoni está en conflicto por la renovación de su contrato.



En la primera fecha del actual campeonato, arrancó con el pie derecho al ganarle de local a Arsenal por 1-0. Así el equipo dirigido por Rubén Insúa logró su primer triunfo del año, tras no haber podido hacerlo en los partidos amistosos de verano.



Andrés Vombergar convirtió el tanto a los 11 minutos del segundo tiempo. A los 23´ el autor del gol, quien lleva 7 tantos en el Azulgrana, pidió el cambio y en su lugar ingresó Mariano Peralta Bauer. También salieron. Ezequiel Cerutti y Nahuel Barrios, por cuestiones tácticas, además de cansancio.

Los primeros minutos del juego fueron dominados por el equipo de Boedo, que tuvo dos chances claras de gol. En la segunda parte no hubo muchas llegadas, pero San Lorenzo fue certero y marcó la diferencia.



Las fallas y las carencias, se evidenciaron en la fecha 2, en La Fortaleza contra Lanús, donde el Ciclón cayó, 2 a 1. Los goles para el local los marcaron el Loco Díaz y Matías Esquivel, mientras que el descuento fue de Nicolás Blandi. El local arrancó mejor y tuvo la primera clara del partido. El Cuervo salió mejor y fue en busca del gol en el complemento pero, lo consiguió recién en el tiempo adicional. Con ese resultado, el Granate quedó puntero y San Lorenzo, décimo séptimo con 3 puntos.



Pensando en retomar el triunfo, este martes, el conjunto le ganó dos amistosos a Almirante Brown en la Ciudad Deportiva y entre los titulares, el entrenador Insúa metió algunas modificaciones que probaría frente al Tomba, el sábado desde las 17 horas. En esa jornada, paró dos equipos en dos bloques de 40 minutos. Resultaron goleadores: Adam Bareiro y Nicolás Blandi.

Recuperaciones y cambios

El Gallego podrá contar con varias piezas claves para dar batalla al Tomba en Boedo. Si bien durante la semana fue probando distintos esquemas, también recibió noticias positivas en las horas previas al duelo de este sábado. Al alta confirmada del arquero Augusto Batalla, se le sumó la de Malcom Braida, Alex Ibacache y Francisco Perruzzi, quienes estarán a disposición.

Batalla había sufrido una distención en el aductor menor derecho en el último amistoso de la pretemporada por lo que no fue considerado para los dos primeros partidos del campeonato. En su lugar, estuvo Facundo Altamirano. Ahora, Batalla volverá a la titularidad ante el Expreso.

Braida no jugó el amistoso frente a Almirante Brown porque presentó una molestia muscular. El cuerpo técnico lo cuidó los primeros días de la semana y cuando lo superó, se sumó a las prácticas con sus compañeros.

En cuanto a Ibacache, el primer refuerzo que llegó para el Azulgrana, ni había podido ir al banco de suplentes en las dos jornadas anteriores por falta de papeles. Esta fecha, ya está disponible.

Perruzzi, dejó atrás un esguince lateral de su rodilla izquierda y comenzó estos días a practicar junto al resto del grupo. El juvenil es una de las alternativas de Jalil Elías y Siro Rosané en mitad de cancha.



Por su parte, el lateral derecho Agustín Giay se sumó la semana pasada a los entrenamientos luego de una lesión en su tobillo izquierdo durante el Sudamericano Sub 20 que disputó con Argentina. Por lo que se espera contar con él para el duelo con Sarmiento, el lunes 20 de febrero.



Es así que en la última práctica previo al encuentro de mañana, el DT paró un equipo con tres cambios con respecto a la derrota del último fin de semana: Augusto Batalla, volvería al arco, la "Roca" Sánchez, debutará desde el arranque como líbero en lugar de Campi. Mientras que Ezequiel Cerutti volverá al once titular.



Último entrenamiento antes de enfrentar a Godoy Cruz ✅



🔛 Entrada en calor.

📋 Táctico.

⚽ Pelota parada.



— San Lorenzo (@SanLorenzo) February 10, 2023

Convocados

Insúa dio esta tarde la nómina de futbolistas que serán parte del encuentro ante el Tomba, y como él mismo había anticipado en conferencia de presa, Gattoni es parte de la misma. Si bien en el entrenamiento de hoy el Gallego no lo incluyó dentro del equipo titular, y San Lorenzo estaría cerca de llegar a un acuerdo con el Sevilla, esperará hasta último momento para ver si la situación se soluciona.



"Gattoni está concentrado igual que el resto de sus compañeros. Después veremos, si se termina la documentación que está pendiente estará entre los 23, si no no. Es factible que vaya al banco si se soluciona el tema de los papeles", aseguró el técnico.





El 11 para enfrentar a Godoy Cruz



Augusto Batalla; Gonzálo Luján, Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Jalil Elías, Nahuel Barrios, Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro.