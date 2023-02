Y llegó la primera: Enzo Fernández y su primera obra de arte

Flotó la lampara. Después de ser uno de los pases más caros en la historia de un jugador argentino, Enzo Fernández de a poco se está metiendo al hincha de Chelsea en su corazón y el centrocampista que la venía de romper en el Benfica dejo el club portugués porque pagaron por él una suma cercana a los 120 millones de euros. Hace unos días atrás, el ex Defensa vivió una semana de película: presentación y a las horas debutó de entrada en la igualdad sin goles frente Fulham (estuvo cerca de gritar su primer tanto en la Premier).

Luego de las criticas de Gary Neville, donde el actual comentarista de televisión de un medio inglés había declarado: “¿Por qué pagar tanto?” haciendo alusión a la cifra millonaria del volante de 22 años. Durante las últimas horas, Joao Félix su compañero en el conjunto de Londres salió a defender al ex hombre de River: “Enzo se merece esa cantidad por él porque es joven y muy bueno. Tiene mucho margen para evolucionar y seguramente termine siendo de los mejores centrocampistas de Europa” aseguró, el ex delantero del Atlético Madrid. En su segundo compromiso de titular, el futbolista que se llevó de Qatar el premio al mejor jugador joven del certamen no llevaba ni media hora del espectáculo ante West Ham y apenas tardó dieciséis minutos en dar su primer pase gol.

Con uno de los sellos característicos del nacido en San Martín, levantó la cabeza y con un sutil pase encontró la soledad de Félix, el “11” venció la resistencia de Lukasz Fabianski para estampar el transitorio 1-0. En este cotejo, una de las revelaciones de la pasada cita mundialista completó: más pases correctos (84) y más recuperaciones (7), además el “5” disputó los noventa minutos.

En la premier el equipo conducido por Graham Potter no levanta cabeza y sigue en la novena ubicación con 31 puntos, hoy por hoy está afuera de la clasificación directa a las próximas competiciones internacionales del Viejo Continente. Enzo Fernández en su segunda función no demoró demasiado en dar su primera asistencia en el fútbol inglés.