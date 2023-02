Gonzalo Castellani: "Vengo para sumar"

El nuevo volante de Defensa y Justicia, Gonzalo Castellani,, aseguró en dialogo con los periodistas: “La vuelta es muy linda, en un club donde estuve, donde vivimos lindas cosas, se ve el progreso del club, que eso también está muy bueno, ha crecido muchísimo, ha competido en competiciones internacionales, siendo campeón de Sudamericana y creciendo rotundamente. Y eso que a uno que haya estado acá y que la haya pasado muy bien es satisfactorio y creo que hicieron muy bien las cosas”.

Después remarcó: "Siempre me gusta ganar, pelear por cosas buenas, objetivos importantes y este club lo está demostrando desde hace rato”. Por su parte reconoció: "Se siente el cariño de la gente, estoy muy agradecido por los mensajes, el otro día en la cancha recibí algunas palabras lindas que al jugador le hace sentir muy bien”. Más tarde afirmó: “Vengo para sumar, si bien es un poco incomodo haber empezado un poco tarde, no haber estado en la pretemporada, día a día me voy a poner en forma para poder estar a la par de mis compañeros y poder dar una solución al técnico para cuando me necesite, pero muy contento porque después de mucho tiempo volver a estar en este club”. Además deslizó: “Me siento muy cómodo acá, para mí es un entusiasmo volver a estar de vuelta”.

También el mediocampista del Halcón concluyó: "Es un torneo muy competitivo, muy dinámico, contra un equipo grande. Venimos de un arranque y lo mejor sería seguir por ese camino tomando las precauciones y seguramente el técnico va a analizar cómo juega y de qué manera lastimarlos. Tenemos una semana larga para practicar y encaminar ese partido de la mejor manera y ojalá podamos lograr un triunfo”. Finalmente Castellani admitió: "Me falta ritmo, entrenar con mis compañeros, roces, partidos, un poco de todo. Si bien, estaba entrenando de forma individual no es lo mismo estar en un equipo, haberse perdido la pretemporada, pero dentro de todo me siento bien, los entrenamientos me van a dar ese ritmo que tiene el fútbol argentino, vengo de un fútbol un poquito menos dinámico que el argentino, pero esa adaptación cuanto antes lo logre va hacer mejor”.