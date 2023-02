El Canalla de mayor a menor

Sin dudas será un encuentro difícil que tendrá Godoy Cruz en el corto plazo bajo la misión de recuperar la pálida imagen que mostró en los últimos dos partidos (ante San Lorenzo y Estudiantes), el equipo conducido por Diego Flores buscará volver a sonreír debido a que no lo hace desde la segunda fecha cuando se impuso en los últimos minutos contra Colón. En su próxima estación en este campeonato, el club de calle Balcarce se medirá frente Rosario Central en un estadio complicado como lo es el Gigante de Arroyito y un oponente duro de vencer con su gente.

Luego de un arranque prometedor ganando en su bautismo ante Argentinos Juniors, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo en su anterior presentación cayó por 3-0 en manos de Lanús y estuvo lejos de su nivel. En este espectáculo sufrió la lesión de Jhonatan Candia, el delantero uruguayo se retiró lesionado y estará ausente por varias semanas, aunque en la conferencia de prensa, el ex DT de Boca no dio pista de un probable once su lugar sería ocupado por Jaminton Campaz.

En la defensa habrá novedades, Carlos Quintana será esperado hasta último momento y en caso que el ex defensor de Patronato se recupere de una molestia reemplazará a Juan Cruz Komar. En la banda izquierda de esa última línea, Alan Rodríguez cumplió con su suspensión y volvería al XI entraría por Lucas Rodríguez en ese sector.

Una de las principales dudas de Russo y compañía está en el arco, si sigue Gaspar Servio o le da una oportunidad a Jorge Broun, el ex arquero de Dorados de Sinaloa no mostró una buena imagen en el cotejo anterior y despertó la alarma en el mundo Canalla. La posible formación del dueño de casa sería: Servio o Broun; Damián Martínez, Komar o Quintana, Facundo Mallo, Alan Rodríguez; Gino Infantino, Kevin Ortiz, Francis MacAllister, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Alejo Veliz según palabras de su propio entrenador lo confirmaría horas previas al inicio del partido.

Tras el duelo frente al Tomba, Central el próximo viernes 3 de marzo visitará a Sarmiento de Junín desde las 20:00 y su próxima función con su publico será el domingo 12 del próximo mes a partir de las 17:00 contra Unión. Con el objetivo de volver a recuperar la memoria, Godoy Cruz tiene un duro desafío en el arranque de la quinta fecha y intentará traerse a Mendoza al menos uno punto en ese lugar difícil.