Seguir en alza ante Platense

Luego de tres victorias consecutivas, y la última ante Central Córdoba de Santiago del Estero el último domingo 19 de febrero en el Mario Alberto Kempes, con goles de Francisco Pizzini y Michael Santos, Talleres visitará el Estadio ciudad de Vicente López con el objetivo de sumar una nueva victoria ante Platense y acercarse aún más a la cima del campeonato.

Con la victoria ante el Ferroviario, la T llegó a las nueve unidades, tras tres victorias y una derrota, que lo ubican, al comienzo de esta nueva fecha en la tercera ubicación, a tres puntos del líder Lanús y a una unidad de Huracán que marcha segundo.

Por su parte, el conjunto dirigido por Martín Palermo, viene de perder el pasado domingo en La Bombonera 3 a 1 ante Boca, con goles de Jorge Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco por el lado del Xeneize y de Nicolás Servetto para el Calamar.

El conjunto de Vicente López suma hasta el momento cinco unidades, luego de una victoria y dos empates, con lo que se ubica en la décimo séptima posición del campeonato.

En el partido de este sábado que podrá verse por la señal de TNT Sports será Hernán Mastrángelo el encargado de impartir justicia, a la vez que contará con la siguiente terna arbitral: Ariel Scime, como asistente 1, Ernesto Callegari como asistente 2 y Cristian Cernadas como cuarto árbitro. En el VAR se encontrarán Nicolás Lamolina y Javier Uziga.

Debido al buen rendimiento de todos los jugadores que fueron parte del once que consiguió los tres puntos en el Mario Alberto Kempes frente a Central Córdoba y a que no presenta jugadores lesionados ni sancionados –entre los habituales concentrados– es muy probable que “Cobija” repita el equipo de la semana pasada y que jugadores como Julio Buffarini, Diego Valoyes y Nahuel Bustos, que a consideración del cuerpo técnico no se encuentran al 100% físicamente, permanezcan una vez más en el banco de suplentes para ser una opción de recambio en el segundo tiempo.

Ficha del Partido

Platense: Ignacio Arce; Gonzalo Asís, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso y Juan Infante; Franco Baldassarra; Jerónimo Cacciabue, Iván Rossi y Nicolás Castro; Vicente Taborda; Nicolás Servetto.

Director Técnico: Martín Palermo.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Alán Franco; Ramón Sosa, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos.

Director Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports.

Hora de inicio: 19:15.