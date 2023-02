Uno más: Cristian Núñez se suma a la lista de los refuerzos debutantes en este semestre

Parece no levantar cabeza. ¿En que quedó aquel Godoy Cruz de las primeras dos fechas a estos golpes de nocaut seguido? Es una pregunta que frecuente en cada pasillo de calle Balcarce, el equipo conducido por Diego Flores anoche sumó su tercera caída al hilo (San Lorenzo, Estudiantes y este reciente frente Rosario Central) en un partido demasiado chato se quedó con las manos vacías y no supo revertir el 1-0.

Aunque en el último capitulo adelantó líneas, el Tomba se vuelve a Mendoza con una dolorosa derrota que deja un trago amargo y otra vez mostró rendimiento pálido, encendiendo las alarmas pensando en la dura seguidilla de partidos que tiene por delante (Racing-lunes 6/03, River Plate-domingo 12/03- y Belgrano-sábado 18/03). En un complemento, donde no se disputó demasiado y fue frenado por diferentes motivos, no hubo chances frente los arcos, solamente tuvo el dominio del elenco de Flores tratando de buscar el empate y en la última ventana de cambio, el ex ayudante de Marcelo Bielsa metió una nueva carta de presentación en este 2023.

Se trata de la primera vez de Cristian Núñez (25), el volante que arribó del fútbol guaraní entró por Bruno Leyes-de buena performance en el Gigante de Arroyito- y en la previa a este compromiso era una de las dudas del Traductor. Ante la baja de Juan Andrada, quien se fue expulsado hace una semana atrás por una dura falta sobre Santiago Ascacíbar, el ex colaborador de Bielsa estaba entre el centrocampista paraguayo de último paso por Sol de América del vecino país o el juvenil de la cantera.

Finalmente, la balanza, se inclinó por el “25” un conocido del DT cordobés debido a que en su etapa anterior en más de una ocasión lo utilizó por encima de nombres de futbolistas experimentados como Nelson Acevedo. En una de sus primeras jugadas de Núñez, el ex nacido en Villa Hayes fue amonestado por Pablo Echavarría, el árbitro a los 31’ de esa etapa final le sacó la cartulina de ese color y tuvo un bautismo agridulce.