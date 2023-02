La historia tuvo final feliz: habrá Scaloneta para rato

Las buenas noticias en el mundo de la Selección Argentina están llegando dentro de un rato, en la bella ciudad de París se llevará acabó una nueva edición de los tradicionales premios The Best que se entregan a los mejores de la temporada 2022 y en lo mismo habrá presencias de algunos nombres de la Scaloneta. Entre esos, Lionel Messi, Emiliano Martínez y la hinchada que piso fuerte en Qatar en la pasada Copa del Mundo están entre los ternados por la FIFA.

En este contexto, otro de los apellidos que también está en escena se trata de Lionel Scaloni, el nacido en Pujato junto a Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid) son firmes candidatos a quedarse con el galardón en el rubro mejor DT. Una de las principales dudas tras el título conseguido en diciembre pasado era la continuidad del adiestrador de 44 años al frente de la Selección: “Seguimos afianzando el proyecto” a través de sus medios de comunicación, Claudio Tapia-presidente de la AFA- posteó una imagen reunido con el actual director técnico campeón del mundo y dejo en claro que las negociaciones llegaron a un final feliz.

Después de varias semanas de incertidumbre, el ex lateral derecho en su época de futbolista continuará hasta el próximo 2026 y todo parece indicar que será el entrenador en las próximas Eliminatorias según aseguran distintas fuentes dieron a entender que será hasta el final de la próxima Copa del Mundo (Canadá, Estados Unidos y México). Por otra parte, la estadística del comandante santafesino llegó luego de la cita de Rusia 2018 para reemplazar de manera interina la salida de Jorge Sampaoli y en 2019 fue ratificado en el cargo.

Fue el principal responsable de la renovación e hizo debutar varios jugadores que no estaban en los planes o no eran conocidos, tal es el caso de Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, entre otros. En estos últimos cinco años ya consiguió tres títulos (Copa América 2021, Finalissima 2022 y la inolvidable Copa del Mundo), además quedó en la puerta de alcanzar el invicto de Italia como las selecciones que tenía una buena racha sin perder (36 encuentros no conocían la derrota)

“La verdad que estoy en un lugar soñado para cualquier argentino. Es un lugar increíble después de haber ganado el Mundial. Es evidente en el cualquiera quiere estar y estoy encantado” aseguró, Scaloni en su momento con los diferentes medios. En los próximos días también podría quedar confirmado los dos amistosos para la fecha FIFA de marzo y ambos serán en el país, ya hay rivales en el horizonte cercano: Panamá y Surinam pican en punta, falta conocer la sede si los dos serán en el Más Monumental o uno en el interior.