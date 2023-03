Garnacho salvo del papelón a los Diablos Rojos

Durante las últimas horas, Alexis Mac Allister lo elogió en una entrevista con Tyc Sports y el mediocampista del Brighton de la Premier League: “Ojalá pueda venir con nuestra Selección. Seguramente va a ser un jugador muy importante para nosotros” sentenció el ex Argentinos Juniors al ser consultado por la situación de Alejandro Garnacho. Luego de estas declaraciones, horas más tarde, Manchester United saltó a la cancha para jugar frente West Ham por los octavos de final de la FA Cup y en un sufrido espectáculo se impuso en los últimos minutos para sacar pasaje a la próxima instancia de este certamen.

Al conocerse las formaciones iniciales, Erik ten Hag lo utilizó como extremo izquierdo en ese tridente de ataque, estuvo acompañado por Antony y Wout Weghtort en ese dibujo táctico 4-3-3 que es el número telefónico favorito del ex entrenador holandés. La noche en el Old Trafford comenzó adversa en el inicio del segundo tiempo, Said Benrahma estampaba el transitorio 1-0 para el equipo conducido por David Moyes y el panorama estaba oscuro.

Sin embargo, en una ráfaga sobre los últimos minutos, el conjunto de ten Hag le dio vuelta encontró el empate por medio de Nalf Aguerd en contra de su arco y cuando todos los caminos conducían que iba a ver un segundo espectáculo “replay” sacó boleto a la próxima ronda. Tras una serie de rebote en el aérea, Garnacho (18) capturó el balón y definió cruzado al palo opuesto de Alphonse Areola para el delirio del 2-1 en los últimos instantes.

Por otra parte, en una jugada rápida a la salida de un saque lateral, el elenco londinse cometió un error infantil en la última línea, Fred presionó alto y el volante brasileño cerró el pleito para sentenciar el 3-1 final. Además del juvenil argentino/español, Lisandro Martínez tuvo minutos en el local, el defensor reemplazó a los doce minutos en lugar de Víctor Lindelof; mientras que Manuel Lanzini en el elenco de Moyes estuvo sentado en el banco de suplentes.