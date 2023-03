El barco de las juveniles se queda sin “Jefecito”

“No hay demasiado para pensar, más que nada agradecerles a todos, al presidente (Claudio Tapia) por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano con los jugadores, los hemos molestado mucho…No tengo mucho para decir, no hay excusa” había declarado, Javier Mascherano al terminar la derrota de la Selección Argentina Sub-20 ante Colombia por el Sudamericano de esa categoría y se quedó afuera de todo. Luego de estas declaraciones, el ex mediocampista de contención que estaba haciendo sus primeras armas como entrenador dejo la incógnita sobre su futuro: “Hoy estuve en Ezeiza para recibir nuestro seleccionado Sub-20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar” publicó en sus redes sociales hace un mes atrás Tapia.

Después del Sudamericano que se llevó acabó en territorio cafetero, Argentina en la última fecha tenía que ganar y cayó por la mínima diferencia frente al dueño de casa quedando sin chance de clasificar a la Copa del Mundo de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Chile. Ante este panorama, el santafesino de 38 años pegó el portazo y comunicó su decisión de no seguir al frente de la Albiceleste, la idea principal de los principales dirigentes de la AFA era buscar seducirlo y que cambie de opinión.

Tras varias semanas de misterio, “Chiqui” Tapia en el Viejo Continente, donde estuvo presente en la ceremonia de los premios The Best en París y se confirmó la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la Mayor. Se anunció la palabra final del Jefecito y ratificó sus dichos de dar un paso al costado, una baja sensible en la estructura de la Selección y ahora la tarea es buscar cuanto antes un reemplazante.

Rápidamente ya apareció un nombre en escena, se trata de Pablo Aimar actualmente forma parte del cuerpo técnico de Scaloni y tiene paso por las Juveniles Sub-17 es el principal apellido que pica en punta. En su momento, Bernardo Romeo-Coordinador de Selecciones Juveniles- se refirió acerca de esta novela de Mascherano: “Es un referente y demostró que fue golpeado por la eliminación” y aseguró que: “pasaron cosas raras y no tuvimos suerte. En el Sub-20 los chicos están creciendo. Hay que terminar con el existimos” concluyó en una entrevista con Radio Continental.

Por último, en el paso de Mascherano asumió en el cargo en diciembre de 2021 en reemplazó de Fernando Batista, quien dejo su lugar para sumarse al staff técnico de José Pekerman en Venezuela. En esta primera experiencia, logró el título del Torneo de L’Acudia y la Copa Intendencia de Maldonado, también cosechó eliminaciones del Torneo Maurice Revello, los Juegos Odesur y la más reciente del Sudamericano.