Los héroes de Qatar presentes y varios juveniles

Volvió la ilusión. Después de lo que significó el histórico título en diciembre pasado, donde la Selección Argentina sumó su tercera estrella en ese 18 de diciembre soñado, ahora el equipo conducido por Lionel Scaloni para festejar esta obtención con su gente disputará dos amistosos en nuestro país. Se enfrentará en primer lugar frente Panamá (23/03) y días más tarde contra Curazao (28/03), el primer compromiso será en el Monumental y el segundo se llevará acabó en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En los días previos a estas doble funciones, el entrenador recientemente ganador al premio The Best como mejor director técnico del mundo entregó en horas de esta mañana una amplia lista para jugar estos doble cotejos. En la misma se destacan los 26 campeones de mundo en Qatar, hay algunos juveniles y también algunos retornos a la citación.

Entre los elegidos por el DT nacido en Pujato se encuentra, Lautaro Blanco, el ex Rosario Central hoy en el Elche del Viejo Continente está en esa nómina XL y el lateral izquierdo recibió por primera vez el llamado del cuerpo técnico encabezado por Scaloni. También en el mediocampo hay apellidos sorpresivos que a priori no estaban en los planes: Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Bounanotte (Brighton) y Valentín Carboni (Inter de Milán) en el caso de los primeros formaron parte del plantel que quedó eliminado hace poco del Sudamericano de la mano de Javier Mascherano.

Después de tanto misterio, finalmente Alejandro Garnacho, el extremo que está en un gran nivel y en la semana convirtió un golazo para el triunfo del Manchester United sobre West Ham por la FA Cup. En más de una oportunidad, el atacante de 18 años dejo en claro su deseo de vestir la camiseta de la Scaloneta y rechazar a España, debido a que cuenta con la doble nacionalidad por haber nacido en Madrid.

Por otra parte, Giovani Lo Celso y Nicolás González que se quedaron afuera en los días previos al arranque de la cita mundialista por diferentes lesiones regresan a una convocatoria del adiestrador santafesino. Emiliano Buendía, el delantero del Aston Villa es otro que regresa y el marplatense que debutó en las Eliminatorias pasadas está entre los seleccionados por el staff técnico.

Solamente hay un único ausente, se trata de Joaquín Correa, el Tucu está con una molestia física y la misma sería en el muslo derecho, no juega oficialmente desde enero pasado contra Cremonese. Cabe recordar que el ex Estudiantes fue baja a último momento y no estuvo presente en la Copa del Mundo porque estaba entre “algodones” su lugar en aquella nómina fue ocupado por Ángel Correa.