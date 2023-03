Los “euro pibes”, el futuro de la Scaloneta

Luego que horas de este mediodía se conoció oficialmente la nómina XL de la Selección Argentina para sus primeros dos encuentros del año, donde en Buenos Aires primero contra Panamá y días más tarde en Santiago del Estero frente Curazao festejará la tercera estrella con su público. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, Lionel Scaloni sorprendió a propios y extraño en una extensa lista dándole lugar algunos juveniles que se están asentando en el Viejo Continente, entre esos Alejandro Garnacho (18) que priorizó vestir la camiseta de la Selección sobre la española.

En este caso, el extremo compañero de Lisandro Martínez en el Manchester United era uno de lo más solicitados y recibió por segunda vez el llamado del entrenador nacido en Pujato. En la semana fue clave para la clasificación del conjunto conducido por Erik ten Hag a una nueva instancia de la FA Cup y anotó un golazo para estampar el transitorio 2-1.

Aunque todavía no debutó en la mayor tiene paso por las juveniles, fue uno de los puntos altos del pasado Torneo Esperanza de Toulon que dirigió Javier Mascherano, llegó a disputar los cuatro compromisos y convirtió cuatro tanto. El atacante no estuvo presente en el último Sudamericano, esto tiene que ver porque como ese torneo no es organizado por la FIFA, los clubes no estaban obligado a cederlo.

Hace unos días atrás, Pep Guardiola elogió a una de sus nuevas joyitas: “Sinceramente no lo conocía y sus nuevos compañeros tampoco. Lo vi en los primeros dos o tres entrenamientos y dije: “wow, que bien se mueve”. Su calidad individual está ahí” dijo, el DT del Manchester City al referirse al presente de Máximo Perrone (20). Después de ser una de las grandes apariciones del fútbol argentino, nacido en la cantera de Vélez Sarsfield, el volante dio el salto a Europa y hace unos días debutó en el triunfo ante Bournemouth.

En el pasado Sudamericano, el centrocampista era de uno de los nombres más importante en la columna vertebral de Mascherano y una vez que terminó su participación de Colombia directamente voló al Viejo Continente para sumarse a los “Ciudadanos”. En esa mitad de cancha, también se encontraba Facundo Bounanotte (18), el otro argentino en el Brighton y el ex Rosario Central solamente alcanzó a jugar un compromiso en este certamen, encendió las alarmas por una lesión cervical.

Este elenco de la Premier League lo compró en una suma cercana a los once millones de euros y ya tuvo su bautismo en la máxima categoría, el "40” su primer cotejo se produjo contra Bournemouth en enero pasado. “El freno y cuando acelera me hace acordar a Messi” comentó, Carlos Tevez su ex DT en Central, en esa misma línea, el Apache agregó: “Hace mucho no veía un chico así, que me de tanto placer, y eso que miro mucho fútbol. Facu tiene una gran mentalidad, no parece tener 17 años. Está en un nivel muy alto, uno piensa que no tiene techo, es donde él quiera llegar. Hoy físicamente está impecable” sentenció el ex delantero de Boca Juniors, entre otros.

Otro de los apellidos sorpresivos es Valentín Carboni (17), hijo de Ezequiel, ex futbolista del Catania en la Serie A hoy es una de las grandes promesas del Inter. Al igual que Garnacho, no es la primera vez que estará entrenando en el predio de Ezeiza, sino anteriormente también lo había hecho.

Este juvenil, es otro que tuvo su estreno en la élite y fue en un espectáculo por la Champions League contra Bayer Múnich ingresó en los últimos quince minutos. “Sin desmerecer todo lo vivido en la Selección de Italia, que la verdad como papa lo agradezco, pero Argentina es Argentina” en su momento con Radio La Red dio sus sensaciones el “Kelly” Carboni.

Por último, Lautaro Blanco (24) otro de los nombres que más llamó la atención entre los elegidos por Scaloni, el lateral izquierdo milita en el Elche de la Liga Santander y es el más “experimentado” de los mencionados anteriormente. Fue otro de los apellidos del semillero del Canalla, donde en la pasada Liga Profesional fue una de las figuras y en su momento despertó el interés de algunos grandes.

“Viví personalmente la pandemia con mi viejo. Fue un año duro, se extraña mucho, la familia lo sintió mucho pero como digo siempre estando unidos, con mucho amor se hace todo más llevadero, pero fue un golpe duro” relató su dura vida tras el fallecimiento de su padre en el medio del Covid. Como se lo denomina en este último tiempo: “los euros pibes”, el futuro de la Scaloneta y ya hay recambio pensando en el inicio de las próximas eliminatorias sumado el objetivo de la defensa del título de la Copa América en 2024 en EE. UU y la cita mundialista de 2026 que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México.