El Tomba empezó a despertarse

Así, sí. Durante estos últimos días se estaban viviendo horas complicadas en el mundo Godoy Cruz y en las redes sociales comenzó a circular el rumor que Diego Flores tenía las horas contadas. Venía de tres caídas en fila y mostrando un pálido rendimiento en línea generales, donde estuvo lejos de patear al arco y en la tarde de ayer, sino fuera por la formidable actuación de Gabriel Arias, el club de calle Balcarce hubiera goleado a un desconocido Racing.

Luego de una semana difícil, el ex ayudante de Marcelo Bielsa apostó al 4-2-3-1 que le dio buenos resultados en su primera etapa y metió de entrada a Hernán López Muñoz, el sobrino-nieto de Diego Maradona es uno de los refuerzos que más ilusiona a los pasillos de la Bodega. Nicolás Fernández abierto por derecha y Tomás Conechny por izquierda, de delantero centro, Salomón Rodríguez el uruguayo de excelente encuentro le tocó luchar ante los duros defensores académicos.

En este compromiso, retornó el Tomba de esos primeros espectáculos de la anterior era del Traductor presionando alto y pegar en los momentos justos. Claro está en la vereda de enfrente no estaba un rival más, llegaba el equipo conducido por Fernando Gago a pesar de la baja sensible de Matías Rojas tenía un solo objetivo: ganar para sumarse a la conversación de arriba.

Despierto y lucido. El dueño de casa movió de medio rápidamente y cuando en el Malvinas Argentinas todos se estaban acomodando, al minuto de juego, Lucas Arce y Fernández le hicieron el tradicional dos uno a Gabriel Rojas, el “13” uruguayo mandó un centro atrás. Cuando todos pensaron que Salomón se demoró más de la cuenta en definir, el ex atacante de Rentista dejo correr el balón y en el medio solo llegaba Conechny, el ex Almagro agarró contra pierna a Arias para estampar el transitorio 1-0.

¿Cuál era el plan del elenco de Avellaneda? Tras este tanto en el amanecer recurrió al pelotazo largo a las corridas de Johan Carbonero, el ex San Telmo era una preocupación para Arce que se proyectaba bien en ataque y dejaba muchos espacios en el retroceso. Sin embargo, el conjunto dirigido por Flores no se salió en ningún momento de su libreto inicial, Rodríguez aguantó un buen pase filtrado de López Muñoz y hubo conexión charrúa, asistió a Nico Fernández, el ex Fénix se quedó con el grito atragantado hizo lucir al arquero que habitualmente es convocado para defender el arco de Chile.

En el segundo tiempo, Racing decidió buscar varios pelotazos a la soledad de Maximiliano Romero o la cabeza del experimentado Paolo Guerrero. Una muralla en esa última línea, Godoy Cruz de la mano de Pier Barrios y Federico Rasmussen se cansaron de ganar bastante en el juego aéreo.

Solamente tuvo aproximaciones. Rojas sacudió de media distancia y Jonathan Galván llegaron con peligro a donde estaba Diego Rodríguez, el capitán del local se lució con dos disparos fuertes utilizando bien las manos.

Transcurrido once minutos de ese último capítulo, Rodríguez se hizo cargo de un tiro libre y el “20” sorprendió a propios y extraños, el centrodelantero encontró un hueco en la barrera para colocar el parcial 2-0. Después de este grito, Flores leyó inteligentemente el desarrollo del encuentro y cambió de número telefónico del 4-2-3-1 al 5-4-1(ya estaban en cancha los debutantes Braian Salvareschi y Julián Eseiza respectivamente).

Otra contra letal. Fernández agarró mal parado y al límite del offside la zona defensiva de la Academia, el charrúa lejos de ser egoísta en un pase de futsal al segundo palo vio el arribo del ingresado Tadeo Allende, el nacido en Mina Clavero estrelló el palo y en el rebote Gonzalo Abrego tuvo el tercero, pero en la línea Galván se disfrazó de salvador.

Faltando siete minutos para el final, los corazones de Godoy Cruz se paralizaron, el ex defensor de Huracán cabeceaba un pinchado centro de Nicolás Oroz y ponía el descuento. Pero…Leandro Rey Hilfer a instancias del VAR señalaron posición fuera de juego del “8” por un hombro según explicaron desde la tecnología.

Lo que era un final de suspenso paso a ser un final feliz. Siete minutos de descuento, el Bodeguero defendió con uñas y dientes esa ventaja parcial, Rey Hilfer pitó el final para desatar el desahogo en el Malvinas.

Tras varios días difíciles, donde se puso en duda el futuro de Flores, el Tomba empezó a despertarse y tomó un poco de oxígeno. Llegó a los nueve puntos en este campeonato, se encuentra a una unidad de alcanzar la línea de Belgrano, el último que estaría clasificando a la próxima Copa Sudamericana.

Síntesis

Godoy Cruz (2): Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Diego Flores

Racing Club (0): Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali©, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno; Jonathan Gómez, Nicolás Oroz, Johan Carbonero y Maximiliano Romero. DT : Fernando Gago

Goles : en el primer tiempo : 1’ Tomás Conechny (GC) y en el segundo tiempo : 11’ Salomón Rodríguez (GC).

Cambios : en el primer tiempo : 28’ Jonathan Galván por Leonardo Sigali (RC); en el segundo tiempo : 13’ Gabriel Hauche y Paolo Guerrero por Jonathan Gómez y Facundo Mura (RC); 16’ Tadeo Allende y Braian Salvareschi por Hernán López Muñoz y Tomás Conechny (GC); 20’ Julián Eseiza y Cristian Núñez por Thomas Galdames y Bruno Leyes (GC); 27’ Maximiliano Moralez y Nicolás Reniero por Aníbal Moreno y Maximiliano Romero (RC) y 41’ Enzo Larrosa por Salomón Rodríguez (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 15’ Hernán López Muñoz (GC) y 35’ Johan Carbonero (RC); en el segundo tiempo : 4’ Federico Rasmussen (GC); 9’ Aníbal Moreno (RC); 21’ Gabriel Rojas (RC); 35’ Julián Eseiza (GC); 40’ Salomón Rodríguez (GC); 44’ Gabriel Hauche (RC) y 48’ Tadeo Allende (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Leandro Rey Hilfer