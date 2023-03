Diego Flores luego de ganarle a Racing: "Es un buen paso para seguir construyendo con este equipo"

Godoy Cruz derrotó 2 a 0 a Racing este lunes en el Estadio Malvinas Argentinas por la sexta fecha de la Liga Profesional. En un marco de cuestionamientos a Diego Flores, "El Tomba" superó a Racing con goles de Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. "El Traductor" cambió su idea de juego y planteó otro sistema al ver que estaba sobre la cuerda floja. El ex ayudante de Bielsa paró en cancha un 4-2-3-1 buscando más asociación entre volantes y enganches para tener más ventaja en la faceta ofensiva y le trajo resultados positivos.

Flores estaba en la mira de los dirigentes debido a la falta de resultados y el pobre funcionamiento de su equipo. Además, había rumores de una fuerte discusión suya con un jugador, "El Traductor" negó ambas posibilidades: ”Ninguna de las dos noticias son ciertas. Ni de mi posible salida, ni de la pelea con un jugador. Si me puso contento que hayan inventado que la pelea haya sido con (Federico) Rasmussen, porque es una persona divina, un gran compañero y es muy querido por todos. De puertas para adentro, no lo iba a creer nadie. El que dijo eso quedó como un mentiroso porque no hubo nada”.

“En el fútbol argentino todos sabemos que la paciencia para los cuerpos técnicos es poca. Fue algo más que se vivió externamente porque con los jugadores trabajamos con mucha unión. Teníamos muchas ganas de revertir estos tres partidos. Este triunfo es mérito de los jugadores, que mostraron mucho compromiso. Estábamos en deuda con la generación de situaciones de gol y aprobamos esa materia, es un buen paso para seguir construyendo lo que pretendemos con este equipo futbolísticamente”. A su vez, llenó de elogios a su plantel y remarcó: “Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, algo que muestra la unión de este grupo. Este plantel defiende la camiseta de Godoy Cruz a muerte, este equipo tiene corazón, energía”.

Desde las 19:15 del próximo domingo, "El Bodeguero" deberá visitar a River Plate en el estadio Monumental. Flores se refirió a este encuentro y cerró: “Ojalá que sigamos con esta línea que mostramos ante Racing. A todos les gusta ir a Buenos Aires y ganarle a River”.