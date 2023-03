Julián Álvarez: "La selección de haberlo logrado es increíble"

La convocatoria a disputar la Copa del Mundo con Enzo Fernández luego de su paso por mutuo, sus goles en el Mundial, la consolidación como titular en los momentos en que la Selección Argentina más lo necesito, las asociaciones con Messi dentro de la cancha, la batería de sensaciones que significó los partidos de cuartos de final en adelante y más que nada la Final ante Francia y esos malditos empates que pusó a cada unos de los miembros de la delegación Argentinos y los millones de argentinos con el corazón en la mano -luego de un partido que parecía controlado tras ir 2 a 0 arriba- y la toma de conciencia de la obtención de la tercer estrella para la Selección Argentina, fueron alguno de los muchos temas que trato Julián Álvarez en una extensa entrevista con Gastón Edul para TyC Sports.

La toma de conciencia de haber logrado el campeonato mundial

"No paso tanto tiempo y como va todo tan rápido, tuvimos unos días para festejar y fue todo una locura, no caigo y no tomo dimensión. Además las cosas van muy rápido, volver al club, jugar constantemente partidos y enfocarme en estos no te deja tanto tiempo para pensar, pero bueno la verdad que uno trata de cada minuto disfrutarlo al máximo y lo que vivimos fue una locura".

Los festejos en la vuelta a Argentina

"Llegar a la Argentina con la copa y ver la cantidad de gente, la cantidad que había, millones de personas con una felicidad enorme en sus caras y la sensación de haberlo logrado es algo increíble".

El recuerdo que tendrá de este Mundial con el paso del tiempo

“Obviamente, es algo que no te lo saca nadie a mí ni a ninguno de los jugadores, ni de los argentinos y es historia pura que va a quedar para siempre. Pero bueno, como uno está jugando, por ahí no se queda pensando en eso sino que va por más”.

Su consolidación dentro del 11 titular en el Mundial

“Creo que supero un poco las expectativas, porque todos sabemos que en las eliminatorias y los torneos venía jugando Lautaro como delantero y que lo hacía bastante bien con muchos goles que fueron importantes en todo el proceso y yo sabía que iba a estar ahí para sumar donde me toque y siempre estando listo si me tocaba jugar. Lautaro no estaba tan bien físicamente y yo estaba preparado para estar a disposición del técnico y de mis compañeros, y cuando me tocó supe estar ahí supe aprovechar esas situaciones y ayudar al equipo”.

La convocatoria a la Selección junto con Enzo

“Uno tiene la expectativa de que va a estar y cuando lo logra parece natural, no es que tampoco se vuelve tan loco. Trato de vivirlo siempre como soy yo. Estar ahí juntos (con Enzo) de que ya nos conocíamos por los momentos vividos en River y después estar en la selección compartiendo fue algo muy lindo”.

Sus goles ante Polonia

“Con Polonia íbamos ganando 1 a 0, el pase de Enzo y logró controlar dentro del área y nada, lo primero que pensé fue pegarle, fue fuerte estaba bastante cerca y fue un lindo gol, sentí una alegría muy grande y una gran emoción de estar en un Mundial, jugar, hacer el primer gol fue todo una emoción impresionante”.

"El segundo gol en el partido ante Polonia fue 90/10, impresionante la jugada que hizo. Una vez que llegue al área sólo tuve que esperar a que me llegue la pelota, pero bueno el empezó de acá para allá y uno siempre confía en el compañero y más siendo él”.

El partido con Holanda

“Íbamos 2 a 0, por ahí no con tanto control como con Croacia pero bueno en los últimos minutos paso lo que tenía que pasar y en el alargue hicimos unos buenos 30 minutos que después podríamos haberlo ganado ahí. Después con los penales, estábamos bien y más con el Dibu con buenos pateadores. Con Croacia tuvimos mucho control sabíamos que no iba a ser fácil por lo que significa una semifinal del mundo, estábamos muy concentrados y sabíamos que con la calidad de jugadores que tienen ellos, pero lo hicimos muy bien."

La final ante Francia y la atajada del Dibu

“La atajada del Dibu la vi un montón de veces, por todos lados, en el momento estaba en el banco cerca del Fideo, nos agarramos la cabeza cuando quedo la pelota ahí picando, porque se nos caía todo en el último minuto, pero la pelota que tapó fue todo".

“Desde que yo salí, el Fideo ya estaba llorando, se reía y lloraba. No se sabía cómo estar, eran muchas sensaciones, cuando nos empatan en tan poco tiempo, uno dice no puede ser y después hacer el tercero decis ya está acá tenemos que aguantar y nos empataron devuelta y vos en la cabeza ya estabas tan cerca tan cerca”