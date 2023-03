Franco Armani vs Diego Rodríguez: Murallas experimentadas bajo los tres palos

Atrás ya quedó la alegría de la victoria en la fecha pasada de Godoy Cruz, donde tras una racha de tres encuentros sin ganar recuperó la memoria y venció 2-0 a Racing mostrando una buena imagen en líneas generales. Ahora en el corto plazo, el equipo conducido por Diego Flores en su próxima estación será complicada y por segundo año consecutivo visitará a River en el estadio Antonio Vespucio Liberti más conocido como Más Monumental.

En este compromiso, la principal lupa estará puesta en los guardianes de los tres caños y este domingo la atención se la llevarán Franco Armani en el conjunto dirigido por Martín Demichelis; mientras que Diego Rodríguez por el lado del elenco de calle Balcarce.

En el local se encuentra, uno de los arqueros campeones del mundo, el ex Atlético Nacional es pilar fundamental en la columna vertebral de Demichelis y viene de ser figura el fin de semana pasada en el triunfo de la institución de Núñez ante Lanús. A principios de 2018, el nacido en Casilda llegó con una sola misión: ganarse la consideración de Jorge Sampaoli para la Copa del Mundo y actual entrenador del Sevilla lo subió al avión para formar parte de la delegación que estuvo presente en Rusia.

Con el correr del tiempo, el Pulpo se ganó el cariño del mundo Millonario por sus buenas intervenciones para levantar la Copa Libertadores 2018 y este título no fue el único que tiene en su etapa en la Banda, también conquistó las Supercopas (2017 y 2019), Copa Argentina (2019), Liga Profesional (2021), Trofeo de Campeones (2021) y Recopa Sudamericana (2019). Además, los números del santafesino de 36 años desde la temporada 2018 hasta la actualidad, lleva disputado 216 espectáculos, le convirtieron 165 goles en contra y mantuvo 97 vallas invicta.

Por otra parte, en la vereda de enfrente aparece el ex Independiente, arribó a mediados de 2022 al Tomba y con el objetivo de sumar experiencia debido a que el año pasado, el ex equipo que era dirigido por Sergio Gómez-Favio Orsi estaba luchando por la permanencia. Durante la última pretemporada, se confirmó que el Ruso (33) extendió su contrato hasta diciembre de 2024 y en esta nueva era de Diego Flores como DT, el ex ayudante de Marcelo Bielsa le comunicó que iba a llevar el brazalete este semestre.

Desde junio del año pasado a la actualidad, el nacido en Mar del Plata se metió al hincha Bodeguero en su bolsillo y en cada presentación de local o en la vía publica le muestran su afecto, solicitándole una foto o lo ovacionan. Sin embargo, el saldo del ex Elche, entre otros en su periodo por Godoy Cruz lleva jugado 32 espectáculos, recibió 28 tantos en contra y mantuvo en once oportunidades el arco en cero.