Problemas económicos en Central por Buonanotte

Rosario Central junta 3 victorias, un empate y 2 derrotas en la Liga Profesional. Lo que ahora hace un poco de ruido en la interna del club es otra vez un problema económico complicado. Tras la venta de Buonanotte al Brighton de Inglaterra por 1800 millones de pesos, en el club Mitre de Perez, donde la joya inició, encendieron las alarmas y buscan un dinero que les pertenecería, según documentos que el Canalla habría firmado en su momento.

Aníbal Ferrari, presidente de dicha institución, habló sobre esto: "El convenio por Facu, que se fue a los 12 años, lo propuso Central y ofreció un 20%". El Canalla habria acordado dejarle al club de Santa Fe un 20% de una futura venta y esto no ocurrió. "No nos contactaron y con el departamento de legales pedimos información a través de cartas documento, no tuvimos respuestas y esto será largo". Confirmo el dirigente.

Y además, Ferrari dijo que quieren llevar esto de la manera correcta. "Tuvimos contacto cero con todos los dirigentes. Con los actuales tambien: son nuevos y deben tener sus cosas. Nosotros seguimos los caminos que son los correctos".