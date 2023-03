Tute a la italiana

Ser el máximo artillero de la Liga Profesional de Fútbol, la liga del actual campeón del mundo, lleva a las vidrieras internacionales. Hace más de un año que no hay en el futbol de Primera División otro delantero que se destaque más que Mateo Retegui, el artillero matador. Y su gran nivel le abrió las puertas a llegar a una selección de renombre, aunque no precisamente la nacional de Lionel Scaloni.

En el día de ayer, tras la primicia del periodista Luciano García, finalmente se confirmó: Retegui fue seleccionado por Roberto Mancini para representar a Italia en los dos compromisos del mes de marzo, contra Malta y nada menos que ante Inglaterra. Serán por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, torneo del cuál la Azzurri es la campeona vigente.

Tute no es el primero en tener una relación directa con el combinado italiano en Tigre. Allá por 2016, en una breve gestión, el DT del Matador fue Mauro Camoranesi, argentino campeón del mundo en Italia en el Mundial de Alemania 2006.

Tute será mitad matador

No solo la convocatoria sacudió al mundo del fútbol esta semana. Ayer por la noche, el presidente del club, ​​​​​​ Ezequiel Melaraña, habló para TNT Sports y confirmó que la institución hará uso de la opción de compra del 50% del pase de Retegui, que pertenece a Boca Juniors.

El mandamás expresó sobre la decisión de que el futbolista continúe en 2023 en Victoria: "El préstamo original era por dos años. Siempre tratamos de ir de la mano con Boca, y entendieron que el jugador estaba en un proceso de evolución que no debían interrumpir, además que ellos tienen grandes delanteros. Gracias a Dios no hicieron uso de la repesca a fin de año y lo pudimos seguir teniendo nosotros. Hay que disfrutarlo mientras esté en Tigre."

Asimismo, expresó que Tigre trabaja en conjunto con el Xeneize a los fines de mantener una buena relación, considerando que varios juveniles de Boca jugaron o están jugando actualmente en el equipo de Diego Martínez:" Es un negocio compartido, donde los dos clubes salimos beneficiados, ya que tenemos el 50% cada uno."

Acerca de los rumores de sondeos de clubes europeos, Melaraña se encargó de disipar las dudas, pero teniendo en cuenta que las ofertas formales no tardarán en llegar:" Desde Milan, con Tigre no se comunicó nadie. Sí permanentemente hay contacto de otros clubes, sobre todo por la convocatoria se intensificó. Pero formalmente no hay nada, por lo menos conmigo."

Para finalizar, dejó en claro la situación contractual de Retegui y que Tigre comprará la mitad de su ficha: "Hoy por hoy, tenemos una opción de compra por el 50% que la vamos a ejercer, todavía tenemos tiempo. Haciendo uso de la compra, los derechos federativos pasan a Tigre. Así está establecido en el contrato de préstamo y opción de compra que firmamos con Boca. Igualmente, como dije anteriormente, cualquier oferta la hablaremos con Boca y que las dos instituciones salgan beneficiadas".