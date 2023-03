Gareca: “El club esta hermoso, siempre es un privilegio”

El Tigre tuvo su presentación oficial en Vélez, tras su segundo día de práctica con el plantel del Fortín. Se le noto con mucha emoción y alegría, se presentó con el presidente, Sergio Rapisarsa, y el director deportivo del club, Cristian Bassedas. Gareca hablo con prudencia y se presentó ante la gente.

"Es una alegría inmensa. Ya había ido a la Villa, hermosa, como siempre. Estar al frente del equipo es algo esperado. La verdad que toda mi familia está inmensamente feliz. Si hay una característica de Vélez es hacer sentir bien a la gente, especialmente a los que venimos a trabajar. Ojalá que podamos estar a la altura, nos espera una gran responsabilidad. Nos gusta el plantel, lo vi en el exterior, y en esta etapa que estuve, siempre me dio la sensación buena en todo aspecto. Cuando Cristian me llamó para estar al frente, realmente me gustó el desafío", afirmó.

Mas declaraciones del Flaco

Le preguntaron por un defensor y un delantero del plantel. "A Gianetti lo tuve de chiquito. Lo vi crecer, Heinze lo hizo crecer mucho. Tiene una evolución muy grande. Llegó a una realidad que todo el mundo conoce, un jugador de categoría. De Pratto, digo que es importante que se sitúe. Quiero ver al Pratto de los 34 años, no al de los 24 años porque ya no vuelve más. Hoy tuve una charla con él. Todos tenemos una edad y avanzamos. Él tendrá que darle a Vélez todo lo que le pueda dar a esta edad. La calidad nunca se pierde. Me gustaría que él agarre la confianza, por lo que es él como jugador".

"El club está hermoso, siempre Vélez es un privilegio, un club de avanzada, en Inferiores, infraestructura, institucionalmente. La gente acompaña, lo vi por tevé, cada vez más. Entonces, lo que pretendemos de Vélez es un equipo como lo que fue históricamente, de actitud, lo que voy a pretender en esta etapa, que muestren lo que han mostrado los muchachos dentro del campo de juego, después iremos a plasmar una idea de lo que nos gusta a nosotros. Ese es el gran desafío de retomar una senda de triunfo, recuperar una confianza para sostenerse en el campeonato. Insertar una idea futbolística no es tan fácil, pero el equipo está en condiciones de reencontrarse y ser competitivo".

El lunes debutara contra Platense de local, a la espera de que sea un partido a favor del club.