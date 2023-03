Alerta en la Scaloneta: Garnacho encendió las alarmas, ¿llega a las funciones de marzo?

Después de que se conociera públicamente la lista de la Selección Argentina para los dos encuentros pautados para fin de mes, primero frente Panamá en el Más Monumental y día más tarde ante Curazao en Santiago del Estero. Cada vez queda menos para la vuelta del campeón del mundo a la acción y en las próximas horas se pondrá a la venta las entradas para estos compromisos.

Durante horas de la mañana de este domingo, el entrenador de la Albiceleste está en modo alerta y en la igualdad sin tantos en Old Trafford entre el Manchester United contra Southampton estuvo siguiendo de cerca el rendimiento de algunos de sus citados en este cotejo que contó con presencia de futbolistas argentinos. En el equipo conducido por Erik ten Hag, Lisandro Martínez tuvo minuto desde el comienzo y fue amonestado por una dura falta en la mitad de cancha, salió reemplazo cerca del final (Harry Maguirre entró en lugar del defensor) y Alejandro Garnacho.

Este último, el extremo de 18 años había ingresado por Jadon Sancho, a los 27’ del segundo tiempo, pero duro poco en el verde césped. En una de las últimas jugadas, la nueva joyita de Argentina fue derribado en el aérea por Kyle Walker-Peters y rápidamente se tomó su tobillo derecho mostrando señas de dolor.

Al quedarse tendido en el suelo, fue atendido por el staff médico se levantó y probó el estado de su tobillo decidió continuar en los últimos minutos del espectáculo. Un minuto más tarde miro el banco y pidió el cambio, el brasileño Fred entró por el joven nacido en España-

Hasta este momento, el conjunto de la Premier League no emitió ningún comunicado oficial y se espera que lo haga en las próximas horas para conocer el parte médico de Garnacho. De cerca lo estará siguiendo el cuerpo técnico de la Scaloneta y analizarán su situación pensando en la próxima doble fecha FIFA.

Alejandro Garnacho has left Old Trafford on crutches with his right foot in a boot #MUFC pic.twitter.com/fIfcoLz4ME