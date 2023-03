Julio Vaccari: "Siempre que no tenemos los tres puntos siento que perdimos dos"

Después del empate, 1 a 1, ante Talleres, el técnico de Defensa y Justicia, Julio Vaccari, analizó en una conferencia de prensa: “Me voy muy contento con lo hecho por los chicos. Más allá del resultado, cuando dan la máxima entrega, un esfuerzo tan grande, me voy bien. Con alegría por lo que hacen en el campo.” Además reconoció: “Siempre que no tenemos los tres puntos siento que perdimos dos, más que nada por el juego del equipo que merece llevarse los tres”.

Luego el entrenador del equipo de Florencio Varela afirmó: “Fue el resultado que tenía que ser. Me voy conforme con lo que hizo el equipo. Encuentro cosas positivas colectiva e individualmente. Si, tenemos algunas cosas para mejorar, para corregir, pero la sensación es positiva”.

A su vez describió: “Sabíamos que Talleres era un rival de prestigio. Es uno de los equipos que más dinero invirtió para reforzarse. Tiene extremos que son top ten del fútbol argentino, delanteros centro en muy buen nivel. Jugadores de jerarquía. Sabíamos que era un rival duro, pero nosotros logramos estar a la altura, hacer nuestro juego e imponer nuestras condiciones”.

Finalmente Vaccari destacó: “Colectivamente, estoy muy conforme con cómo afrontan cada partido. Tengo jugadores en nivel muy alto y eso hace que tengamos el nivel que mostramos”.

Por otra parte, el arquero Ezequiel Unsain comentó en una entrevista con Planeta Defensa: "Sensaciones positivas sin ningún tipo de dudas. Nosotros no valoramos en cuanto a resultados, sino en cuanto a lo que hace el equipo, lo que propone. Tanto en el partido del lunes como en el de hoy (el cotejo ante el Matador cordobés) el resultado no fue el que buscamos pero si las formas. Hemos sido competitivos contra dos equipos realmente muy complicados, con muchos jugadores, con mucho recambio, con mucha jerarquía. Eso habla de las intenciones que tiene este equipo. Por momentos se nos va a dar las cosas, podemos ganar y hacer feliz a nuestra gente. Por momentos, quizas no salgan tanto como esperamos. Lo importante es poder mantenernos durante todo el semestre para conseguir los objetivos que tenemos a corto y a largo plazo".