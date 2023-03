Lionel Scaloni en lo más alto del continente

Sigue sumando trofeos en su vitrina. Ya Lionel Scaloni no es ninguna sorpresa, después del inolvidable título de la Copa del Mundo, el nacido en Pujato hace unas semanas atrás consiguió quedarse con la distinción The Best al mejor director técnico del mundo y se impuso a nombres de pesos como Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid). En horas de este mediodía, se llevarán acabó una nueva celebración de los tradicionales premios del periódico El País del vecino país y en los ternados había representante de Argentina.

En el rubro de los candidatos a quedarse con el galardón como el mejor DT de Sudamérica, se encontraba el adiestrador santafesino y en la votación de los 218 periodistas aproximadamente no dejo dudas y 107 votaron al comandante de la Scaloneta. Dejo atrás a sus competidores a Abel Ferreira (35) vigente campeón del Brasileirao con el Palmeiras y Dorival Junior (28), último conquistador de la Copa Libertadores dirigiendo al Flamengo. Y en la sexta colocación fue ocupado por Marcelo Gallardo a pesar que no tuvo un buen año en River (ya ganó estos premios en 2018, 2019 y 2020 respectivamente).

Además, en la rama del fútbol masculino, Julián Álvarez no pudo alcanzar el récord de Neymar y el delantero del Manchester City ocupo la tercera ubicación. En este caso, el atacante que tuvo en el primer semestre de 2020 en el conjunto de Núñez recibió solamente 34 votos; en el segundo puesto quedó Giorgian De Arracaestra (64) y el ganador Pedro (68), ambos vigentes campeones de la Libertadores tuvieron participación en la Copa del Mundo.

Mismo caso que la Araña sucedió con Yamila Rodríguez, la ex jugadora de Boca hoy con presente en el fútbol brasileño, no se pudo quedar con el premio “Reina de América” por detrás de la brasileña, Bia Zaneratto (campeona de la Libertadores femenina con el Palmeiras). Con 78 votaciones a su favor, Lina Caicedo, la colombiano de 18 años que emigró del Deportivo Cali al Real Madrid fue la ganadora de este galardón.

Por último, en el once ideal del 2022 se destacan la presencia de dos argentinos: Álvarez y Lorenzo Faravelli, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, hace una semana consiguió la Recopa Sudamericana. El XI elegido por la organización estuvo integrado por: Weverton (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras), David Luiz (Flamengo), Thiago Heleno (Atlético Paranaense); Everton Ribeiro (Flamengo), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Faravelli (Independiente del Valle), De Arracaestra (Flamengo); Gabriel Barbosa (Flamengo), Pedro (Flamengo) y Álvarez (River Plate/Manchester City).