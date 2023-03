Polémica decisión de los “Blanquirrojos” por el Papu

Después de la confirmación del propio Alejandro Garnacho en anunciar que será una baja de la lista de convocados, en las últimas horas surgió una noticia inesperada que no estaba en los planes de nadie, se trata de Alejandro Gómez uno de los integrantes del plantel campeón del mundo. Una vez que terminó la cita mundialista, el extremo fue intervenido quirúrgicamente el pasado viernes 10 de febrero por una molestia en su tobillo, esta lesión la sufrió en el partido de octavos de final ante Australia y a pesar de miles de intento, tuvo que pasar si o si por el quirófano.

Aunque en este año, solamente jugó diecinueve minutos en el triunfo del Sevilla frente Elche por la Liga Santander, este compromiso fue días previos a la intervención del ex Atalanta. Sin embargo, luego de estar bajo tratamiento con el cuerpo médico del equipo que conduce Jorge Sampaoli, en este mediodía tomaron una tajante determinación y afecta al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Tras la nómina entregada por el entrenador nacido en Pujato, en la misma se encontraba el atacante de 35 años y si bien no iba a tener minutos producto de esta lesión que viene arrastrando, la idea era que forme parte de la delegación que este presente en la fiesta que se espera el jueves en el Más Monumental y días más tarde en el Madre de Ciudades. Finalmente, desde el elenco “Blanquirrojo” no libera al ex jugador de San Lorenzo, entre otros y se transformó en la segunda baja para esta doble jornada, entonces no autorizo el viaje del Papu y se perderá los festejos por la obtención del título conseguido en Qatar.