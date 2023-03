La sentida carta del “Papu” tras ser bajado del avión

Queda menos. Los miles de afortunados que pudieron conseguir sus entradas para el partido de este jueves ante Panamá ya la están retirando en el Más Monumental, donde se espera un estadio colmado en el retornó de la Scaloneta tras el título conseguido hace tres meses en Qatar y no es para menos. En el inicio de la semana van a ir arribando a nuestro país, los diferentes convocados por el entrenador nacido en Pujato, salvo el caso de Alejandro Garnacho que el propio atacante confirmó en sus medios de comunicación que no será parte de la delegación y en las últimas horas se anunció una noticia inesperada.

Se trata de Alejandro Gómez,, uno de los integrantes del plantel campeón del mundo, no asistirá a la fiesta y ya es un hecho que se perderá el reencuentro con la gente. ¿Por qué? en febrero pasado, el ex Atalanta fue intervenido de una lesión en su tobillo que venía arrastrando desde el encuentro de los octavos de final contra Australia (salió reemplazado en el inicio del complemento) y todavía no está en condiciones físicamente para volver al verde césped.

Ante este escenario, Sevilla le bajo el pulgar y le comunicó al ex San Lorenzo que no lo autoriza a subirse al avión para seguir con el tratamiento en Argentina, esta decisión según trascendió sería dirigencial y no de Jorge Sampaoli. Luego de esta novedad, el Papu mediante su Instagram publico un sentido mensaje: “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlo y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiera encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño” fue una de las palabras que utilizo al anunciar que no estará en esta doble ventana FIFA.

Este posteo del jugador de 35 años recibió el famoso like de Emiliano Martínez y el arquero del Aston Villa: “Te vamos a extrañar” le comentó esta publicación. Además, en las últimas horas, Sampaoli se refirió a esta situación: “Papu está en proceso de recuperación. El aérea medica y el club han acordado que es mejor que termine su recuperación aquí y no viaje” comentó el ex director técnico de la Albiceleste.

También, en esa misma línea, el DT del elenco español agregó: “Nosotros queremos que se recupere rápido para jugar. Sigue con molestias y todavía no se ha agregado” sentenció el nacido en Casilda. Solamente, el equipo conducido por Scaloni tiene dos perdidas confirmadas: Garnacho y Gómez se bajaron de la convocatoria por diferentes dolencias físicas.