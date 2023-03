Emotivo discurso de Messi: Elogios y ovaciones por doquier

Lionel Messi dio un discurso después del partido entre la Selección Argentina y Panamá en un Estadio Monumental lleno, donde valoró el esfuerzo que hicieron sus compañeros para ganar el mundial y recordó a los que lo acompañaron en los intentos fallidos también.

Envuelto de emociones y acariciando el trofeo, el astro empezó su discurso: "Quiero darles las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo por ser campeones del mundo sino desde antes, de la Copa América. Habíamos dicho que íbamos a hacer todo lo posible por esto".

"Siempre en lo personal soñé con este momento, poder festejar con ustedes, venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, que es la Copa del Mundo", confesó el 10 mientras recibía otra ovación del público. A su vez, recordó a todos sus ex compañeros que quedaron en el camino y no pudieron coronarse campeones con la selección: "Sé que hoy es un día nuestro, donde estamos festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de todos los compañeros que estuvieron anteriormente, que también hicimos todo lo posible para lograr conseguir esto y estuvimos muy cerquita de la Copa América y el Mundial. Se merecen todo el reconocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta".

"Disfrutemos de esto, pasó mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder, ojalá no pasen tantos años. Quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo, depende de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo y un gran equipo y a veces por pequeños detalles no se puede conseguir y ahora disfrutemos de la tercera estrella", cerró el líder del equipo.

Luego del discurso

"Fue hermoso, sabíamos que iba a ser de esta manera, que era un momento único, que va a quedar de por vida, inolvidable para nosotros, para la gente, para mucha gente que se quedó afuera, que no pudo venir. A seguir disfrutando de esto que es muy grande", manifestó el ídolo argentino, y agregó: "El cariño de la gente siempre me pone muy feliz, venir a Argentina y recibir todo eso, ya venía siendo desde mucho tiempo antes, pero ahora siendo campeón del mundo obviamente es diferente, mucho más, y es algo difícil de explicar lo que es esto".

Profundizando en lo que genera y se siente ser campeón del mundo, Leo declaró: "Se lo decía a los chicos, lo hablábamos en estos días, lo que pasó cuando salí a comer en estos días, con ellos por la calle. Esto va muy rápido y no te da tiempo para ponerte a pensar lo que significa ser campeón del mundo, siempre pensamos en lo que viene y no en lo que pasamos, pero cuando pase el tiempo le vamos a dar el mérito que realmente tiene esto".

A pesar de que ahora todo es alegría, Messi también tuvo malos momentos con la selección y reflexionó: "Siempre está ahí todo el recorrido, lo que hicimos, sufrimos mucho, hablando de lo personal sufrí mucho, no fue fácil, me acuerdo de venir a jugar a Argentina y pasarla mal porque no salían las cosas, pensar muchas veces en las finales perdidas, las Copas América, el Mundial, que por pequeños detalles no se nos dio, ahora uno deja un poquito atrás todo lo que tuvimos que pasar porque la recompensa fue grande". "Es lo que me tocó pasar a mí, a este grupo, a los anteriores, Dios es el que manda, el que elige los momentos y tenía que pasar de esa manera. Igualmente a disfrutar y mirar hacia adelante", concluyó.