Se hizo desear hasta que llegó: Messi y un número redondo ¡800! tantos en su curriculum

“El cariño de la gente me pone muy feliz. Ahora siendo campeón del mundo es mucho más el cariño que recibió, es difícil explicar lo que siento” deslizó anoche Lionel Messi en el medio de la fiesta que se vivió en el Más Monumental y el astro rosarino ya en el himno no pudo contener su emoción. Con un estadio que se venía abajo al ritmo de “Muchachos” la tradicional canción que se escuchó en cada rincón de Qatar y en cada calle de nuestro país durante el mundial, en otra actuación destacada del ex atacante del Barcelona se llevó todas las miradas.

En el amanecer del encuentro, encendió las alarmas porque recibió una dura falta de Kevin Galván, el defensor de Panamá lejos de ser amistoso le entró feo al tobillo de Leo que terminó sangrando, aunque rápidamente se levantó para ejecutar uno de los tantos tiros libres. José Guerra se lucía ante cada remate del “10”, los palos y los travesaños se lo negaban, todos querían que el futbolista surgido de Newells llegue a su conquista ¡800! en su exitosa trayectoria.

Sin embargo, faltando dos minutos para el cierre, el delantero del París Saint Germain tuvo recompensa y ejecutó un preciso tiro libre que hizo volar a Guerra, esta vez, el arquero del elenco centroamericano se estiró y no pudo impedir que el balón toque la red. Golazo para que los millones de fanáticos se lleven una foto y sobre todo un video de esa obra del arte del jugador recientemente ganador el premio The Best.

Con este grito, la Pulga alcanzó un récord histórico convirtiendo su tanto ¡800! un número redondo quedando a cinco de alcanzar la marca del austriaco Josef Bican (805) y este ranking es encabezado por el portugués, Cristiano Ronaldo (830). Además, en el caso de anotar el martes ante Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, llegará a otra cifra importante y será su grito cien con la camiseta de la Selección.

Goles de Messi de tiro libre en Argentina

. 07/09/2012: Paraguay(eliminatorias). Ganó Argentina 3-1

. 12/10/2012: Uruguay(eliminatorias). Ganó Argentina 3-0

. 25/06/2014: Nigeria (Copa del Mundo). Ganó Argentina 3-2

. 10/06/2016: Panamá (Copa América). Ganó Argentina 5-0

. 21/06/2016: Estados Unidos (Copa América). Ganó Argentina 4-0

. 15/11/2016: Colombia(eliminatorias). Ganó Argentina 3-0

. 14/06/2021: Chile (Copa América). Empate 1-1

. 03/07/2021: Ecuador (Copa América). Ganó Argentina 3-0

. 27/09/2022: Jamaica(amistoso). Ganó Argentina 3-0