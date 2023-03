El uno por uno de Curazao contra Argentina

Curazao perdió 7-0 contra Argentina en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por el segundo amistoso de esta fecha FIFA tras la victoria ante Panamá por 2-0 el pasado jueves. Para el plantel campeón del mundo la fiesta fue completa: Lionel Messi tuvo otra noche excepcional en la que superó el gol número 100 con la casaca albiceleste y, a tono con la gesta de Qatar, hasta el último gol fue obra de Gonzalo Montiel igual que en la tanda de penales en la final ante Francia: el mejor guionista parece seguir escribiendo la historia de la Scaloneta.

Curazao, viene de perder 2-0 ante Canadá el sábado en el Grupo C de la Liga A de la Liga de Naciones de CONCACAF. El pequeño combinado caribeño llegó a Santiago del Estero con la ilusión de conocer al 10 y disputar tal vez el partido más importante de su historia, aunque no fue rival y al final de los 45 minutos ya era goleada aplastante. Aunque al principio la imagen que mostró el visitante en el campo de juego fue menos mezquina que la de Panamá, sí sufrió al momento de defender y ni bien el conjunto local marcó el primer tanto, fueron cinco en 17 minutos y se terminó el encuentro. El equipo de Remko Bicentini fue debil y dejo espacios en el partido que el contrario aprovecho muy bien, fue inferior y no tuvo chances manifiestas de gol.

Su rendimiento en todo el partido fue flojo tuvo 6 remates y ninguno fue al arco, un solo tiro de esquina, cometio 15 faltas, el arquero tuvo 9 salvadas y se quedo con un recuerdo invaluable porque intercambio camisetas con Lionel Messi.

Rendimientos de Curazao

°Titulares

Eloy Room: tuvo 9 paradas en el partido, Más allá de haber sufrido siete goles en el encuentro, el futbolista del combinado de América tuvo una destacada actuación evitando que la diferencia contra los campeones del mundo sea mayor.

Jurien Gaari: intervino en una jugada de Messi que termino rebotando en él

Cuco Martina: en el último cuarto de hora, y con la presencia de Di Maria en el campo de juego, un disparo suyo encontró en el área la mano de Cuco y fue penal.

Roshon Van Eijma: cometio faltas, a los 73 lo sustituyeron

Sherel Floranus: después de los 20 minutos logra sacar una pelota en la línea luego del cabezazo de Pezzela, cometio faltas

Vurnon Anita: a los 37 del segundo tiempo fue amonestado por un golpe en la cara a Nico Gonzalez

Leandro Bacuna: a los 17 minutos tuvo la chance de descontar con un tiro libre muy cercano al area

Brandley Kuwas: a los 9 minutos se detuvo el juego por una lesión, tuvo un remate rechazado desde fuera del area

Juninho Bacuna: en el minuto 30 del segundo tiempo aguanta la pelota y saca un derechazo que se va al costado del arco del Dibu Martinez

Kenji Gorre: cometio algunas faltas y varios corner, pero también recibio faltas

Rangelo Janga: recibio varias faltas en zona defensiva y cometio algunas

°Suplentes

Godfried Roemeratoe: Entro a los 84 del segundo tiempo por Anita

Richairo Zivkovic: Entro a los 58 del segundo tiempo por Janga, cometio faltas

Xander Severino: Entro a los 73 del segundo tiempo por Kuwas

Giovanni Troupée: Entro a los 73 del segundo tiempo por Van Eijma

Kevin Felida: Entro a los 84 del segundo tiempo por Bacuna, en los 90 recibe una falta en la zona defensiva

Jeremy Antonisse: Entro a los 58 del segundo tiempo por Gorré, saco jugadas al corner