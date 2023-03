Julio Vaccari: “Estoy muy conforme con lo que hicieron en el campo"

Luego del empate, 0 a 0, entre Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield, el técnico Julio Vaccari remarcó: “El primer tiempo fue de alto vuelo, de lo mejor del campeonato, no dejamos que Vélez hiciera nada. Nos faltó definirlo. En la segunda etapa, los primeros 10 minutos nos costó, pero después nos acomodamos y no lo dejamos hacer nada de lo que hacen y los superamos en todos los aspectos del juego”. Además reconoció: “Estoy muy conforme con lo que hicieron en el campo y lo que no le dejaron hacer a Vélez. Lo anularon".

Por otro lado, en cuanto a la Copa Sudamericana, el entrenador del equipo de Florencio Varela analizó: “El grupo de la Copa es tremendo. De los más difíciles que te podían tocar, pero es lo que tocó, hay que jugarlo e ir a ganar”. A su vez agregó: “La expectativa de cara a lo que viene es ir a buscar todos los partidos en todas las canchas. Iremos a Colombia a buscar dejar en alto el nombre del club”.

Finalmente Vaccari señaló: “Nosotros vamos a poner lo mejor que tenemos en todos los partidos. Tenemos un plantel de 30 jugadores donde cualquiera puede ser titular o suplente. Iremos con lo mejor que tenemos a cada partido”.

El próximo compromiso del Halcón será frente a Millonarios de Bogotá, en su sexta participación de la Copa Sudamericana,. En el primer encuentro que disputó en el certamen, en 2017, igualó 0 a 0 frente a San Pablo, en el estadio Norberto Tomaghello. Un año después, en 2018, en Florencio Varela, perdió 1 a 0 contra América de Cali. En 2019, como visitante, sufrió un traspié frente a Botafogo por 1 a 0.

Más tarde en la edición de 2020 Defensa llegó al torneo luego de su breve actuación en la Copa Libertadores y en su primer compromiso, en Paraguay, derrotó a Sportivo Luqueño por 2 a 1, con tantos de Francisco Pizzini y Braian Romero. Por último, en 2022, en el Tito Tomaghello derrotó a Antofagasta por 3 a 1, con goles de Walter Bou, Nicolás Tripicchio y Miguel Merentiel.