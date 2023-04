El “Pulpo” adentro del top tres

Luego de estar presente en la última doble ventana, debido a que fue convocado por Lionel Scaloni para los encuentros de la Selección Argentina en nuestro país, solamente jugó unos minutos en la goleada ante Curazao se reincorporó al equipo conducido por Martín Demichelis. Uno de los tantos convocados por su selección en esta doble fecha FIFA fue Franco Armani, el arquero campeón del mundo tuvo pocos entrenamientos con sus compañeros y así todo, el entrenador lo mandó a la cancha para seguir agigantando su leyenda.

En la previa al debut del próximo martes en la Copa Libertadores, donde el club de Núñez tiene una visita de riesgo y arranca su partipación en el certamen visitando a The Strongest en la altura de La Paz. Con un golazo de Ignacio Fernández, el Millonario se impuso por la mínima contra Unión en el Más Monumental y descansará esta jornada en lo más alto de la Liga Profesional siendo el único puntero del campeonato.

En este encuentro, el portero nacido en Casilda se metió en los libros de historia de la Banda y otra vez no tuvo demasiado trabajo otra vez mantuvo su portería en cero. Esta cifra del ex Atlético Nacional no es la primera vez sino ya lleva 100 en 219 cotejos jugados desde su debut allá por la Superliga 2017/18 en el triunfo frente Olimpo en el Monumental.

En este rubro, el “Pulpo” se trepó al top tres y en esa nómina comparte con apellidos de peso se encuentra detrás de Ubaldo Matildo Fillol cuenta con 158, este ranking es encabezado por el histórico Amadeo Carrizo que tiene 183. Por último, la última vez que el santafesino de 36 años recibió un tanto fue en la derrota hace un mes atrás ante Arsenal, el autor de ese último grito fue Luis Leal. De ahí nunca más le volvieron anotar: Lanús (0-2); Godoy Cruz (3-0) y Sarmiento (0-2), cabe recordar que frente Racing de Córdoba por Copa Argentina atajo Ezequiel Centurión.