Derrota en el Monumental

Los dirigidos por Gustavo Munúa volvieron a caer y siguen sin mostrar una idea clara de juego. A los dos minutos de juego recibió el primer aviso desde el pie de Paradela. Sin fuerza y con dirección a las manos de Sebastián Moyano.

En los primeros minutos, donde los equipos suelen medirse, River comenzó a pisar fuerte en su casa. El uno a cero nació en un lateral. La alcanza pelota le dio rápido la pelota a De La Cruz que habilitó a Paradela, el volante tiró el centro y, en la zona del punto penal, apareció Nacho Fernández para marcar la diferencia en el marcador.

Los locales aprovecharon el primer golpe y se encaminaron a un dominio total sobre el conjunto santafesino. Los minutos pasaban y el Tatengue no se encontraba en el campo. Los jugadores no conectaban y las pocas pelotas que logró tener en posesión, las perdió con muchísima facilidad. Aued y Gordillo no pudieron manejar el juego en ningún momento. La presión del rival hacía efecto y obligaba al pelotazo.

Tres minutos después del gol recibido, de un córner ejecutado por el lado izquierdo, se abrió la posibilidad de un penal por mano. El árbitro Fernando Echenique no vio nada ni tampoco fue llamado por el VAR, el juego continúo sin problemas.

La primera parte fue con dominio claro de River sobre Unión, pero la floja definición y el buen trabajo de Moyano en algunas ocasiones hizo que la diferencia no se estirará. Camino al entretiempo, los locales tuvieron dos oportunidades claras de gol: un remate de N.Fernández y otro de Aliendro, ambos se fueron cerca del palo derecho.

Así concluyo una primera parte que desnudó las falencias defensivas y ofensivas de Unión. No se vio una advertencia ni tampoco una solución desde el banco.

El segundo tiempo fue flojo de ambos lados. La superioridad por parte de River continuo pero la definición siguió siendo mala. Algunas pelotas desviadas, otras atajadas por Moyano y algunas ni siquiera generaron peligro. Por lo que demostró en el campo de juego, el entretiempo fue en vano para el Tate. No se vio ninguna mejora e incluso los cambios no hacían efecto.

Imanol Machuca, del que más se esperaba pero poco generó, se hizo expulsar por una reacción infantil: cabezazo en la panza a Enzo Díaz. Luego, a diez minutos del final, Moyano le tapó un excelente mano a mano a Lucas Beltrán. El delantero riverplatense tuvo lo que era el segundo y cierre de la noche.

Ya en los últimos minutos, Unión tuvo chances a partir de la pelota parada pero no consiguió cambiar la historia. El partido finalizó con victoria Millonaria por 1 a 0. Unión sigue siendo el mismo de la primera fecha, sin una idea y con un nivel muy pobre de juego. La continuidad de Munúa depende de un hilo.

Síntesis:

Unión de Santa Fe: Moyano; Vera, Calderón, Corvalan, Esquivel; Machuca, Aued, Gordillo, Cañete; Zenón y Marabel. DT: Gustavo Munúa

River Plate: Armani, Casco, González Pirez, P.Díaz, E.Díaz; Pérez; De La Cruz, Aliendro, Fernández, Paradela; Beltrán. DT: Martín Demichelis

Gol: Ignacio Fernández 9’

Próxima fecha:

Unión recibe a Belgrano de Córdoba el próximo sábado. Desde las 18:00hs en el 15 de Abril.