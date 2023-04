El uno x uno del triunfo académico ante Huracán

Uno x uno de Racing frente al Globo:

Gabriel Arias (6): Rendimiento aceptable del arquero de Racing. No tuvo tampoco demasiado trabajo. Pudo hacer algo más en el gol rival.

Facundo Mura (5): Le faltó tener más trascendencia en la banda derecha. Gauto lo volvió loco durante todo el partido. Debe mejorar su rendimiento, sobre todo defensivamente.

Leonardo Sigali (5): El central académico nunca desentona, aunque no brillo particularmente en este partido. Sufrió los desbordes de Gauto, al igual que toda la defensa.

Emiliano Insúa (5): Correcta perfomance del defensor. No se equivocó en la salida y desactivó varios centros sobre el final del cotejo.

Óscar Opazo (6): Cumplió correctamente sus funciones a pesar de no jugar en su posición natural. Le faltó tener más combinaciones con Hauche por la banda izquierda

Aníbal Moreno (8): Cómo es costumbre, clase magistral del cinco de Racing. Siempre bien posicionado, y siendo el pivote de referencia en cada salida del equipo. Impecable.

Juan Nardoni (6): A pesar de no lucirse con la pelota, realizó un trabajo incansable llegando al área en todas las jugadas que generó Racing. Abandona el doble pivote con Moreno y es un atacante más.

Jonathan Gómez (5): El ex Argentinos Juniors no se lució esta vez. No tuvo un mal partido, pero definitivamente le faltó más presencia en ataque.

Gabriel Hauche (7): El demonio, a pesar de no participar activamente en el juego de Racing como lo hacen otros jugadores, siempre aparece en los momentos importantes. Convirtió el tanto del 2-0. Buen partido del referente celeste y blanco.

Maximiliano Romero (4): Su intermitencia e irregularidad en Racing es constante, y este partido no fue la excepción. Le costó encontrarse colectivamente con el equipo.

Matías Rojas (8): Cada vez que la agarró el paraguayo intentó hacer algo diferente. Tiene posiblemente la mejor pegada del fútbol argentino, y lo demostró en el primer gol del encuentro. Buen partido del diez celeste y blanco.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Nicolás Reniero (4,5): Se nota que no se encuentra con mucha confianza. Entró poco en contacto con la pelota. Tuvo la posibilidad de convertir sobre el final del partido, pero Lucás Chavez le negó el gol.

Maxi Morález (5,5): A pesar de que su participación en el equipo está siendo menos de la esperada, "frasquito" ingresó bien al partido. Distribuyó bien la pelota en los momentos que La Academia debía defenderse con pelota.

Paolo Guerrero (6,5): Se nota su jerarquía desde que ingresó al campo de juego. Pivoteó y jugó muy bien de espaldas. Más que correcto su ingreso.

Tomás Avilés (5,5): El joven chileno cumplió con su propósito: ayudar al equipo en un momento donde Huracán buscaba el descuento y ponerse a tiro en el partido.

Nicolás Oroz: No calificable.