El Dibu una muralla bajo los tres palos

Cada día que pasa, el premio The Best está dando frutos y una prueba de esto la enorme tarea realizada ayer por Emiliano Martínez en la victoria contra el Chelsea de Enzo Fernández, el marplatense volvió a ser uno de los puntos altos y nuevamente mantuvo su portería bajo ocho llaves. Con goles anotados por Olie Watkins y John MacGinn, el equipo conducido por Unai Emery está a dos puntos del Brentford, el último que está clasificando a la Conference League uno de los certámenes más importante del Viejo Continente.

En este partido, el portero surgido en las inferiores de Independiente fue clave y repitió la atajada en el final del mundial en aquel mano a mano Randal Kolo Muani, en el último minuto del tiempo extra, ahora fue el turno de ganarle el duelo al ucraniano, Mykhailo Mudryk y sostener los tres palos en cero. Cuando el encuentro estaba 1-0, el ex Arsenal se tiro abajo a la derecha para ahogarle el grito al portugués Joao Félix, en el segundo tiempo también tapo un buen remate del ex Atlético Madrid y salvo con su pie.

Las estadísticas no mienten: el conjunto dirigido por Emery suma cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco cotejos jugados, al hombre que ganó recientemente el premio The Best le patearon un total de ¡22 veces al arco! Además, en este compromiso, el jugador de 30 años se convirtió en el arquero de su elenco con más cero bajo los tres caños en 100 espectáculos jugados y la mantuvo en 34 oportunidades