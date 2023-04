Sebastián Prediger: "Mis compañeros me hacen las cosas fáciles, tenemos una idea de juego de hace mucho tiempo"

El “Matador” de Diego Martínez volvió al triunfo tras 3 derrotas consecutivas, venció a Lanús por 2 - 1 sobre el final del encuentro con goles de Alexis Castro y Mateo Retegui. Pero quién fue elegida la figura del encuentro fue Sebastián “El perro” Prediger.

El mediocampista de Tigre, habló con TNT Sports sobre lo que dejó el cotejo ante el equipo de Frank Darío Kudelka.

“Mis compañeros me hacen las cosas fáciles, tenemos una idea de juego de hace mucho tiempo” destacó Prediger al ser consultado por el triunfo ante el “Granate” y siguió “Diego Martínez es un técnico moderno y muy bueno, me hace encajar en el sistema de juego”.

A su vez, el campeón de la Copa Superliga 2019, enfatizó el gran momento de Tute Retegui, goleador de la liga, y agregó “Estamos muy contentos y orgullosos por él. Estuvo en la selección italiana y convirtió goles”.

Al ser consultado por la posibilidad de la salida de Diego Martínez a Boca Juniors, el capitán dijo que “Es un gran técnico, hace 3 años que estamos trabajando con él” y añadió “Es un técnico moderno que juega como se trabaja”.

Por último, al ser consultado por estar en la lista de ídolos de la institución de Victoria manifestó: “Es muy emocionante ver siempre a esta gente, soy muy agradecido” manifestó Prediger y agregó que “Tigre tiene una historia grande, no me quiero comparar con los ídolos. Me tocó venir en una buena época y me tocó salir campeón”.

Con este resultado, Tigre suma un total de 11 unidades en esta Liga Profesional de Fútbol. En la siguiente fecha deberá ir a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz, pero antes, recibirá a Sao Paulo en el José Dellagiovanna por la primera jornada de la Copa Conmebol Sudamericana, cotejo que volverá a disputarse11 años después de aquella final con escandalo y violencia en Brasil.