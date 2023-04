Marcha atrás: el Jefecito sigue a cargo del barco de los juveniles

“Mascherano nunca se sentó y presentó su renuncia, así que sigue siendo el técnico de la Sub 20” deslizó ayer, Omar Souto el gerente de selecciones nacionales de la AFA en declaraciones con Télam Radio acerca del futuro incierto de Javier Mascherano al frente de la Selección Argentina Sub 20. Después de tantos misterios, el ex volante central en enero pasado se lo notó triste por la temprana eliminación del Sudamericano que se jugó en Colombia y en aquel certamen ni siquiera accedió al hexagonal final quedó en el camino en la fase de grupo.

Esto le quitó la posibilidad a la Albiceleste de clasificar a la Copa del Mundo y a los próximos Juegos Panamericanos, pero en las últimas horas recibió un guiño y está a nada de anunciarse una noticia esperada. Ante la situación política que está atravesando Indonesia que se negaba a recibir la delegación de Israel, la FIFA le sacó la organización de la cita mundialista y rápidamente la Asociación del Fútbol Argentino se movió para que Argentina sea el nuevo país anfitrión.

Tras las declaraciones de Gianni Infantino en la Conmebol, el presidente de la madre ente del fútbol internacional aseguró que hay “bastantes chances” que este campeonato regrese a nuestro país (la última vez había sido en 2001). En medio de este contexto, la principal incertidumbre era quien iba a estar en el banco de suplentes, en el homenaje que recibió Lionel Messi donde el predio de Ezeiza pasará a llamarse como el astro rosarino estuvo presente Mascherano acompañado de algunos integrantes del plantel subcampeón del mundo en Brasil 2014.

AFECTUOSO. Saludo entre Messi y Mascherano en el ex predio de Ezeiza tras el homenaje al capitán de la Scaloneta. Foto: Web

En una de las fotos publicada en las redes sociales, se lo pudo observar al “10” hablando con el ex mediocampista del Barcelona y la idea era convencerlo para que continué en su cargo como DT de los menores. “Con Mascherano hablé luego del torneo. Él siente que lo mejor era no seguir, yo le dije que estaba equivocado. Cuando un tipo que vivió tantos años en la Selección y cree que no tiene que continuar” confesó públicamente hace unos días atrás Lionel Scaloni dejando en claro que hubo un dialogo entre ambos.

Sin embargo, en horas del mediodía de este domingo se confirmó la noticia y finalmente, el Jefecito seguirá como director técnico de la Sub 20 ante la chance concreta del mundial que se jugará del próximo 20 de mayo al 11 de junio. Todavía no se realizó el sorteo y Argentina por ser local será uno de los cabezas de serie.