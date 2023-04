El agente 86

La magia de Ángel Correa le dio los tres puntos a Atlético de Madrid en su encuentro frente a Betis, en una nueva jornada de la liga española. Si bien no estuvo desde el arranque del cotejo, un par de minutos alcanzan para que el delantero del seleccionado que comanda Lionel Scaloni se transforme en una pesadilla para sus marcadores.

Los dirigidos por Diego Simeone en la primera etapa tuvieron en Griezmann a su hombre más movedizo para buscar el 1 a 0. Luego el defensor de la Selección Argentina Nahuel Molina con algunas de sus proyecciones se asoció al delantero francés. En menor medida Alvaro Morata también se mostró como una buena posibilidad para desestabilizar a la defensa de Betis. Por los ataques generados el Atlético no mereció irse al descanso sin anotar un gol.

Más tarde, en la segunda parte el equipo madrileño continuó con su plan aunque la defensa sevillana mostró más firmeza. No obstante el Cholo Simeone pateó el tablero porque hizo ingresar a Rodrigo De Paul y Ángel Correa. A partir de allí la llegada del ex delantero de San Lorenzo le imprimió más audacia al ataque del Colchonero a pesar de que no podía resquebrajar la seguridad visitante. Igualmente no debía confiarse porque la formación conducida por el Ingeniero Manuel Pellegrini fue peligroso en dos contraataques.

Sobre el tramo final Atlético de Madrid convirtió el gol pero por la posición adelantada del artillero se revisó la jugada y todo quedó invalidado. Sin embargo el local tenía una carta guardada y la usó gracias al talento del ex atacante del Ciclón. Correa sacó al terreno todo su ingenio y dejó abierta a la defensa de Betis para convertir el deseado 1 a 0. Fue un gran tanto que permitió ganar un encuentro complicado. El ex técnico de Racing, Estudiantes de la Plata, River Plate y el Cuervo se alegró con la conquista del delantero campeón del Mundo.