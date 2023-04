¡Que sea la resurrección, Tomba!

Domingo 9 de abril. Semana Santa, muchos a esa hora se estarán juntando con la familia ya no hay excusa posible este domingo Godoy Cruz juega un duelo trascendental para el futuro de Diego Flores. No es para menos, la dolorosa derrota en La Paternal cayó como un baldazo de agua fría y no hay más remedio que recuperar esa pálida imagen que mostró ante Argentinos Juniors, el DT del club de calle Balcarce llega con la soga al cuello: sabiendo que un paso en falso podría terminar con su segundo ciclo en la Bodega.

Luego de lo que fue esa caída en su anterior presentación se vivieron horas convulsionadas en el mundo del Tomba y rápidamente salieron a la luz algunos nombres para reemplazar una posible ida del Traductor. Los primeros apellidos en la nómina dirigencial aparecen Luca Marcogiuseppe (de último paso por Gimnasia de Mendoza) y fue ofrecido Carlos Tévez (su única experiencia la tuvo en Rosario Central), aunque diferentes fuentes aseguran que hay otros adiestradores en carpeta no se revelaron demasiadas pistas al respecto.

Sin embargo, el plantel conducido por el cordobés volvió a los entrenamientos y en la cabeza del ex ayudante de Marcelo Bielsa tiene pensando repetir los mismos XI que la fecha pasada. Hasta el momento solamente cambiaría el dibujo táctico regresaría el 4-3-1-2 y desarmaría el 3-5-2, este número telefónico no dio fruto y fue cuestionado por la extraña posición de Tomás Conechny, el ex Almagro ocupo el interior izquierdo un lugar poco habitual para él.

En esa misma línea podría haber una sola modificación: adentro Pier Barrios, el ex Quilmes no jugó frente al elenco de Gabriel Milito por estar entre “algodones” por una molestia física y entrará en lugar de Braian Salvareschi. Será una buena noticia para Flores y compañía porque recuperaría un caudillo en la última línea.

Por otra parte, Tigre llega a este encuentro con un duro tropezón y en la semana debutó con una derrota frente Sao Pablo (0-2) por la Copa Sudamericana, buscará quedar cerca de los puestos de clasificación directa de puestos de clasificación directa a los próximos certámenes internacionales. Realidad opuesta está viviendo en el campeonato, en su anterior función venció (2-1) en los últimos minutos a Lanús y en la Liga Profesional marcha en la colocación 18° con once puntos (uno menos que el Expreso).

Luego de encenderse las alarmas en la institución de Victoria porque en este último tiempo se mencionó que Diego Martínez era uno de los candidatos a dirigir a Boca, el ex entrenador del Bodeguero (estuvo en la temporada 2020) y en la conferencia en la semana dejo en claro que seguiría un tiempo más. “Analizaremos y veremos como terminaron los muchachos hoy(jueves). Sin dudas que buscaremos refrescar en algunos lugares específicos para aprovechar a los jugadores que estuvieron hoy puedan recuperarse” aseguró el ex adiestrador de Estudiantes de Caseros.

Debido a la agenda complicada, en el Matador no se descartaría que hubiera rotación no podrá contar con Lautaro Montoya, quien fue expulsado en la jornada pasada por doble amonestación y sería reemplazado por Martín Ortega. Una de las principales dudas sería si le da descanso a su goleador, Mateo Retegui y si esto sucede podría jugar de entrada, Tomás Badaloni por el delantero de la “Azzurri”.

Tras unos días movidos en cada pasillo del Expreso, este domingo buscará resucitar con su gente en ese día de Semana Santa y buscará darle una vida más al cuestionado Flores que está al borde del precipicio. ¡Que sea la resurrección, Tomba!

Síntesis

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tomás Conechny; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT : Diego Flores

Tigre : Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Aguilera, Brian Leizza, Martín Ortega; Alexis Castro, Sebastián Prediger, Aaron Molinas; Lucas Menossi o Agustín Cardozo; Facundo Colidio y Mateo Retegui o Tomás Badaloni. DT : Diego Martínez

Árbitro : Luis Lobo Medina

Asistente uno: José Savorani

Asistente dos : Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro : Francisco Acosta

VAR : Pablo Dóvalo

AVAR : Diego Velotta

Estadio : Malvinas Argentinas, Mendoza

Hora : 14:00