Una noche diabólica

En Guayaquil la Selección Argentina Sub 17 volvió a tener una noche redonda porque superó a Perú por 3 a 1 con una gran actuación del Diablito Claudio Etcheverri. El 10 del equipo argentino con su gambeta y su talento es la carta más importante que abre cualquier marcador. El volante creativo de River está bien acompañado por Agustín Ruberto e Ian Subiabre. En la primera etapa el seleccionado conducido por Diego Placente fue muy superior a la formación peruana porque manejó la pelota y generó varias situaciones.

Luego de elaborar algunas ocasiones apareció la magia del Diablito ya que después de una pincelada marcó un gol de fantasía. La apertura del marcador no detuvo a la Selección ya que continuó con su plan y en un nuevo ataque selló el 2 a 0 a través de la rodilla de Ruberto. A pesar de la superioridad albiceleste el combinado peruano se escapó y buscó el descuento por intermedio de un soberbio zapatazo que contuvo el arquero Froilán Díaz. El primer tiempo fue muy entretenido y tuvo otra frutilla cuando Etcheverri con otra linda definición concretó el 3 a 0. Los dirigidos por Placente redondearon con contundencia un buen primer tramo.

Más tarde, en el complemento la Selección Argentina sacó el pie del acelerador y su mejor oportunidad fue cuando aparecieron Subriabe y Santiago López. Sin embargo el portero Juan Pedro Durán se quedó con el balón y disipó el cuarto gol. El elenco albileste no tuvo el juego de la primera etapa pero igualmente no dejó dudas en este período. La tarea estaba hecha y luego de tres victorias la clasificación al Hexagonal final ya era un hecho. Por ello un resultado más abultado no se consolidó pero queda una imagén gratificante ya que hay una propuesta ofensiva y que cuenta con buenos valores. Finalmente el seleccionado argentino sumó tres puntos nuevamente y se consolida como uno de los candidatos a llevarse este Sudamericano.