Así llega el cuadro juninense al sábado

Argentinos Juniors y Sarmiento se enfrentarán este sábado a partir de las 15.30 en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional, en el estadio Eva Perón.

Los dirigidos por Ismael Damonte no tuvieron un comienzo de 2023 tranquilo con una temprana eliminación de la Copa Argentina y con un arranque de campeonato con varios resultados negativos. Con nueve puntos se ubica vigésimo. Cosechó dos victorias, tres empates y cuatro derrotas más la caída por penales con Chaco For Ever en los 32avos de la copa nacional. El registro como anfitrión es no positivo en lo que va del certamen: un triunfo (Rosario Central) y tres perdidos (Barracas Central, San Lorenzo y River Plate).

El desarrollo contra los cordobeses, a pesar de no tener goles, fue entretenido en un comienzo con un claro protagonismo del “Pirata” que manejaba la pelota y tenía más llegada al área rival. En el complemento, y con los cambios de Sarmiento, intercambiaron los roles y hubo más presencia ofensiva del “Verde”. El ingreso de Lisandro López fue clave ya que su sola presencia incomodaba y molestaba a la defensa de Belgrano.

Para este sábado, aunque no fue confirmado por el entrenador, Damonte haría dos cambios respecto al 11 que igualó en Córdoba. Emiliano Méndez, que revitalizó el mediocampo la semana pasada, ingresaría por Manuel García y David Gallardo, con mayor mano a mano, entraría por Lucas Melano. Así formaría para recibir a Argentinos Juniors: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Alejandro Donatti, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Sergio Quiroga, Fernando Martínez, Emiliano Méndez, David Gallardo; Javier Toledo y Luciano Gondou.