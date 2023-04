Otra vez out: Matías Ramírez nuevamente bajado por el Traductor

Hay mucho en juego. Después de unos días convulsionados por la derrota en La Paternal parece que esa caída fue la gota que rebalso el vaso y el cotejo de este domingo desde las 14:00 pasa a ser decisivo para el futuro de Diego Flores. Un nuevo capitulo se repite y en esta Liga Profesional, el ex ayudante de Marcelo Bielsa está siendo mirado de reojo y uno de los principales motivos por la falta de regularidad en este campeonato.

Hasta acá es junto a River dos de los 28 equipos que no han empatado, en el caso del club de calle Balcarce tiene como saldo cuatro triunfos y cinco derrotas. Durante este último tiempo se hablo demasiado por las decisiones que tomó el director técnico cordobés y una de las más llamativas es la baja de Matías Ramírez, el atacante de 24 años que comenzó siendo titular fue perdiendo terreno en la consideración de Flores y compañía.

Antes del inicio del torneo, el ex Ferro no viajó al último amistoso ante Newells por una conducta extradeportiva y según trascendió en un ensayo contra Deportivo Maipú hubo acciones que no gustaron demasiado. Lejos de esto, el “10” era una de las esperanzas en la zona de ofensiva y con el correr de las fechas, no tuvo demasiada partipación desde la quinta jornada no tiene minutos (jugó 29’ en el tropezón frente Rosario Central reemplazó a Tomás Conechny)

Sin embargo, pensando en el espectáculo de mañana llamativamente y por segundo partido consecutivo no figura entre los convocados. Todo parece indicar que es una decisión del técnico y no han informado ningún parte medico en uno de los entrenamientos semanal se lo pudo observar tirando una chilena en un fútbol tenis.

Además, a comparación de la nómina pasada se destaca el retornó de Gastón Pedernera, aquel juvenil que debutó en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo y el extremo ocupará el lugar de Mateo Mendoza. Otra vez, Matías Ramírez fue “borrado” por Diego Flores y es una de las perdidas que está causando revuelo en las redes sociales.