Noche de Ferroviarios

Central Córdoba profundizó la sequía de victorias de Defensa y Justicia ya que se impuso por 2 a 1 en la noche del sábado de Florencio Varela. Los dirigidos por Leonardo Madelón rápidamente encontraron el primer tanto en los pies de Leandro Maciel pero como estaba en posición adelantada el árbitro Jorge Baliño lo anuló. Sin embargo el VAR analizó la jugada y le comentó al referee que el autor del gol estaba habilitado. Ante esta revisión, Baliño cobró el tanto de Maciel y el Ferroviario pasó a ganar el compromiso. Con esta ventaja el cuadro santiagueño manejó mejor los tiempos del encuentro y atacó en los momentos precisos.

En cambio el Halcón no la pasó bien en ese primer tiempo porque no estuvo claro a la hora de generar situaciones. Nicolás Fernández fue su delantero más movedizo pero no pudo vencer al arquero Marcos Ledesma. Sin compañía el ex delantero de San Lorenzo no pudo resquebrajar a la defensa de Central. Por ello el visitante ganaba bien esa primera etapa.

En el segundo tiempo la formación comandada por Julio Vaccari con más voluntad que ideas equiparó las fuerzas del Ferro. Nico Fernández mantuvo su actuación del primer periodo y encendió algunas alarmas. No obstante el local no se hizo dueño de la pelota debido a que el conjunto de Santiago del Estero amenazaba con sus contraataques. Igualmente en otra oportunidad para Defensa el ex atacante del Ciclón apareció en toda su dimensión porque con un potente tiro convirtió el soñado empate.

No obstante el cuadro de Florencio Varela no cuidó la igualdad porque en un contragolpe encabezado por Lucas Gamba se quedó mal parado en su zona defensiva. El ex futbolista de Huracán y Rosario Central se fue directo rumbo al arco defendido por Ezequiel Unsain y Kevin Gutierrez lo detuvo con infracción A raíz de esta falta Baliño lo expulsó y en el tiro libre Marcelo Benítez mostró todo su oficio porque selló el 2 a 1. Más tarde el equipo orientado por Madelón tuvo otra oportunidad en los botines de Benítez pero el balón pasó muy cerca. Finalmente Central Córdoba por su oficio para jugar este duelo se llevó los tres puntos a Santiago del Estero.