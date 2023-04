El uno por uno del Tomba ante el Matador

Esta tarde, Godoy Cruz empató contra Tigre, 1-1, por la décima fecha de la Liga Profesional Argentina. Hernán López Múñoz abrió la cuenta para el Expreso a los 5 minutos del primer tiempo pero el Matador aprovechó la expulsión de Thomas Galdames y Mateo Retegui anotó la igualdad de penal, a los 32´.



De esta manera, el conjunto del Traductor no fue contundente en casa como lo venía siendo y se mantiene en la parte baja de la tabla con 13 unidades.

Rendimientos:

Titulares:



Diego Rodríguez (7): Más allá del empate de Retegui en el que el Ruso no pudo hacer mucho, desempeñó bien su papel con los saques de meta, también impidiendo cualquier peligro en el arco, desviando la pelota. Fue amonestado.





Lucas Arce (5): El defensor tuvo un rendimiento regular desde los saques de banda. Cometió algunas faltas. Y se retiró a los 37´.



Pier Barrios (6): Estuvo atento en los despejes al córner para evitar llegadas peligrosas. También, fue blanco de varias infracciones del rival.



Federico Rasmussen (7): El defensor hizo bien su trabajo pero no estuvo excento de cometer infracciones. Llevó a cabo despejes y fue el que más duelos ganó mano a mano (11 de 14). Terminó con mucho dolor en uno de sus hombros.



Thomas Galdames (5): Llevó a cabo los saques de banda. Cometió penal al tocar el balón con la mano para impedir un tanto del rival sobre la línea. Fue expulsado a los 29´ y el árbitro sancionó penal que Retegui cambió por gol a los 32´.



Bruno Leyes (6): Estuvo muy activo realizando despejes aunque, al igual que sus compañeros, recurrió a las infracciones para recuperar el balón. Buscó el triunfo a los 50´ pero el remate se fue afuera. Se retiró a los 66´.



Gonzalo Agrego (6): El mediocampista no tuvo una actuación destacada pero, tampoco decepcionó con su performance.



Nicolás Fernández (6): El jugador estuvo encargado de los saques de esquina. Tuvo un buen desempeño. Se retiró a los 80´.



Hernán López Muñoz (7): Marcó el único tanto del Tomba a los 5´ de juego. El jugador aprovechó el mal cálculo de Luciatti en un salto y definió con una pelota que le pasó entre las piernas a Marinelli. Además, dijo presente en los saque de banda. Pero, fue sustituido a los 37´.



Tomás Conechny (6): Intentó aumentar la ventaja de Godoy Cruz tras el 1 a 0 pero se colocó en posición adelantada. Colaboró en los saques de lateral. Salió a los 66´.



Salomón Rodríguez (6): En los primeros minutos disparó al arco pero el remate se fue desviado. Cometió infracciones. A minutos del final probó al arco pero Marinelli salvó a su equipo.



Suplentes:



Braian Salvareschi (5): Ingresó en lugar de Arce. En el primer tiempo no se mostró muy activo, y en el segundo, cometió faltas por lo que vio la amarilla.



Tadeo Allende (6): Entró por López Muñoz. Llevó a cabo faltas. En el tiempo adicional de la primera etapa y en el complemento, disparó al arco pero Gonzalo Marinelli desvió sus remates.



Juan Andrada (6): El jugador ingresó en reemplazo de Conechny. No tuvo intervenciones destacadas pero tampoco fue irregular.



Cristian Núñez (6): Entró por Bruno Leyes. Su desempeño estuvo acorde al rendimiento general.



Juan Meli (5): Ingresó por Nicolás Fernández. Estuvo presente pocos minutos en cancha por lo que no logró incidir demasiado para el cambio de ritmo en el juego del equipo.



La próxima fecha, el jueves 13 de abril, el Tomba visitará a Arsenal desde las 14:00 horas.