Diego Flores tiro bombas para todos lados tras el empate: “Soy una persona que ha cuidado muy bien el patrimonio del club”

Después del empate con gusto a derrota en una nueva presentación de Godoy Cruz, donde lo ganaba por el gol de Hernán López Muñoz y en la media hora de juego, Mateo Retegui lo empató de penal. Durante los 90’ se lo notó nervioso más de lo habitual y reclamándole al polémico, Luis Lobo Medina por unas faltas puntuales, Diego Flores dialogó con la prensa presente y disparo sin filtro: “Fue una sensación positiva porque la expulsión fue muy temprana. No quiero poner excusa, para que después no digan que ponemos excusa, pero era un partido que se podía ganar bárbaro y si se podía empatar era bueno” aseguró acerca de cómo observo el compromiso.

En otra línea en esa “picante” conferencia, el ex ayudante de Marcelo Bielsa destacó el trabajo de un dirigente, aunque no lo mencionó: “El club tiene una persona que está hace muchos años atrás, que tendría que decir que es un genio porque haber construido este Godoy Cruz con un presupuesto muy bajo” esa frase fue referida a José Mansur-vicepresidente primero de la institución-. Además, el entrenador cordobés le salió con los tapones de punta a criticar al presidente (Alejandro Chapini) del elenco del club de calle Balcarce: “Me llamó la atención un “hincha vip”, que parece que la prensa lo busca para hablar y la semana pasada hablo que ponemos excusa y nosotros no ponemos excusa” dijo al referirse sobre Chapini puntualmente.

Y en otro fragmento, el DT continuo con los mensajes polémicos: “Ese hincha vip no me habló hablo durante dos meses cuando volví al club, no participo en el mercado de pases, había que traer dos extremos y no se trajeron” comentó sobre lo que vivió en el pasado mercado y dejo en claro que no está conforme con el receso que realizó el Expreso. Por otra parte, el director técnico del Tomba hizo hincapié en la juventud de sus dirigidos: “Nosotros sacamos el 44% de los puntos con 25 jugadores que se fueron, 11 jóvenes que llegaron porque marcamos algunos jugadores de edad” murmuró el nacido en la provincia del cuarteto.

Para finalizar, en este último tiempo se está hablando demasiado sobre su continuidad: “Nadie me comunicó que estaba en duda mi continuidad y si lo hacen me parece una locura, pero bueno lo pueden hacer” concluyó el cuestionado adiestrador de Godoy Cruz. Flores y una conferencia que dejo varios mensajes criticando para los cuatro vientos, se lo mostró bastante molesto por alguna situación extra futbolísticas y enojado por algunas actitudes de la prensa. ¿Se vendrá horas decisivas en el mundo del Bodeguero tras esta polémica declaraciones de su entrenador?