La vuelta a Alberdi y la ilusión de ganar para prenderse

El momento que la hinchada "pirata" esperaba ya llegó. Incluso varios jugadores y el cuerpo técnico declararon sus ganas de volver al estadio que tantas alegrías les produjo el año pasado.

Belgrano vuelve a Alberdi luego de 205 días. Va a cruzarse con el Huracán de Dabove que arrancó muy bien en el torneo pero durante el transcurso del mismo fue bajando su rendimiento y hoy se ubica en el puesto 19°.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Guillermo Farré llega con una muy buena victoria en condición de visitante. El pasado sábado visitó a Unión en el 15 de Abril y lo derrotó por 3 a 0. El "tate" jugó con uno menos desde los 30' del primer tiempo.

Anteriormente, el "celeste" no pasaba un buen momento en cuanto a resultados y funcionamiento. Hacía tres partidos que no ganaba y ya se empezaba a notar la impaciencia. Con el ingreso de Jara para jugar de doble "9" con Vegetti, el equipo cambió un poco y pudo generar algo distinto que no se le vio en el resto del torneo.

Por la otra parte, el "quemero" atraviesa un presente muy complicado. Hace seis encuentros que no logra un triunfo (2 empates y 4 derrotas) y los últimos cuatro partidos los perdió a todos.

El domingo fue víctima de River que lo goleó por 3 a 0 en el Tomás Adolfo Ducó.

Historial

La estadística marca que el historial entre los "piratas" y "quemeros" está igualado. Hay nueve triunfos por lado y también diez empates. Se cruzaron en 28 ocasiones.

La última vez que esto sucedió, también fue en el Julio César Villagra. Huracán se llevó la victoria por 1 a 0 con gol del colombiano Andrés Roa.

La reserva

El equipo de Norberto Fernández visitó el predio "La Quemita" hoy por la mañana para disputar la fecha 11 del torneo Proyección. Fue victoria por 1 a 0 con gol de Genaro Bracamonte. El buen delantero de las inferiores de Belgrano es el goleador del equipo con cinco goles.

Con este gran triunfo, siguen escalando posiciones y ya están en el lote de los primeros. Se ubican en la cuarta posición con 22 unidades, solo por debajo de Racing, Vélez y River.

Posibles formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Santiago Longo; Ulises Sánchez, Matías García y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti.

DT: Guillermo Farré

Huracán: Nicolás Campisi; Guillermo Soto, Gastón Sauro, Joaquín Novillo, Cesar Ibáñez; Juan Fernando Garro, Fernando Godoy, Federico Fattori, Juan Gauto; Nicolás Cordero y Juan Manuel García.

DT: Diego Dabove

Datos

Estadio: Julio César Villagra

TV: TNT Sports

Hora: 19:00

Árbitro principal: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero