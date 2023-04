Carlos Tévez, el principal candidato en la Bodega

Se viene una nueva era en calle Balcarce. Luego de la conflictiva salida de Diego Flores que fue despedido por los dirigentes de Godoy Cruz tras criticar sin filtro al presidente de la institución, donde sin mencionarlo lo llamó “hincha VIP”. Una vez concluido el empate ante Tigre, el ex ayudante de Marcelo Bielsa se lo mostró en la tradicional conferencia de prensa bastante molesto y en el inicio de la semana en la previa al encuentro contra Arsenal del próximo jueves se comunicó la decisión de cortar el ciclo.

De cara al corto plazo en el partido en Sarandí, todos los caminos conducirán que la dupla Nelson Ibáñez-Nicolás Olmedo acompañado de Daniel Oldrá, tres de los referentes en la historia del Bodeguero se harán cargo de manera interina hasta que se nombre un nuevo técnico. Rápidamente los dirigentes con Alejandro Chapini a la cabeza ya están pensando en un sucesor del DT cordobés y uno de los apellidos que pica en punta es Carlos Tévez, el ex atacante de la Juventus parece ser que le ganaría la pulseada a Luca Marcogiuseppe.

En su corta experiencia, el ex jugador de la Selección Argentina tuvo su primera experiencia en Rosario Central y mostró una imagen correcta en líneas generales entre esas ganó el clásico contra Newells, se impuso en el Más Monumental frente River y empató en La Bombonera ante Boca. Tras 24 cotejos decidió dar un paso al costado por motivos políticos del elenco rosarino (debido a que hubo elección y se produjo la vuelta de Miguel Ángel Russo) en este último tiempo, Independiente de Avellaneda mantuvo gestiones para contratarlo y finalmente no llegaron a buen puerto las negociaciones.

“Estoy disfrutando de la familia, eso te lleva mucho tiempo y la verdad que hay que poner la cabeza en frío. Después hay que seguir trabajando” comentó el ex Manchester United, entre otros en una entrevista con De Fútbol Se Habla Así (programa emitido por Directv Sports). Hace un mes, el ex futbolista de 39 años en una charla con F10 en ESPN dejo en claro sobre su modelo de juego: “Miro que jugadores tiene mi equipo y me adaptó a la situación. Es cuestión de definir qué sistema uno quiere como DT y ser claro con los jugadores, llegarles bien” concluyó en dialogo con esa señal televisiva.

Cabe recordar que, a mediados de marzo, el Apache estuvo de visita en Mendoza y en una de las fotos que circuló en las redes sociales se lo pudo observar visitando a Casa Vigil en Maipú y degustó algunos vinos de la mano del conocido enólogo Alejandro Vigil. Vavel Argentina se comunicó con gente cercana al ex West Ham, entre otros y le confesaron que nadie de Balcarce 477 se comunicó con ellos, hasta el momento son solos rumores… ¿Será el principal candidato Tévez o habrá algún tapado para reemplazar al Traductor?