Rosario Central se enfrenta a Independiente

Rosario Central recibe a Independiente en el estadio Gigante de Arroyito este miércoles desde las 21:30, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Sera televisado por TNT Sports y el arbitro designado sera Jorge Baliño, mientras que sus asistentes serán José Savorani y Walter Ferreyra como jueces de línea, y Joaquín Gil como cuarto árbitro. Además, en el VAR estarán Fernando Rapallini y Lucas Germanotta.

El conjunto dirigido por Pedro Monzón buscará obtener su segunda victoria en el campeonato; mientras que los dirigidos por Miguel Ángel Russo intentarán seguir prendidos en las primeras posiciones.

El Canalla llega a este partido tras empatar 0 a 0 en el clásico rosarino frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio donde no pierde desde el 2008. Esta cuarto con 18 puntos, 6 menos que el líder, River Plate. Además, hace cuatro partidos que no conoce la derrota. El DT de Central Miguel Ángel Russo, con el ánimo alto luego del clásico debido a que prolongó la racha de 15 años sin caídas como visitante en el derbi rosarino, y la suya personal a 10 encuentros invicto, con cinco victorias y cinco empates. Para recibir a Independiente, Russo podría volver a la línea de cuatro defensores, dos volantes centrales, tres volantes ofensivos y un delantero.

El Rojo, por su parte, está pasando por una realidad totalmente opuesta. Con un técnico interino, y ya sin su presidente Fabian Doman quien renuncio este martes, con resultados que no acompañan y con la gente furiosa con el presente del club; el duelo contra Central será clave para comenzar a lavar la imagen y que Pablo Repetto asuma en un contexto más favorable. Viene de caer como local 2 a 1 frente a Estudiantes y no gana desde la primera fecha del campeonato frente a Talleres en Córdoba. Esta 24° con 9 puntos, a 2 de la última posición. hace nueve partidos que no gana (con seis empates y tres derrotas, todas de local) y una sola victoria en el torneo, en el partido que será la previa del clásico contra Racing, del fin de semana.

El historial entre ambos es de 158 partidos y favorece a Independiente con 60 triunfos contra 50 de Central, mientras que empataron 48 veces. Rosario Central marcó 41 goles, mientras que la visita marcó 52 goles. El último partido entre ellos se disputó el 16 de Julio y terminó 0 a 0.