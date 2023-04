Ante la T para seguir sumando

Luego de dar un batacazo, por no haber logrado ninguna victoria hasta la fecha pasada y jugar de visitante en La Bombonera, derrotando 2 a 1 a Boca Juniors con goles de Ramón Wanchope Ábila y Andrew Teuten para el Sabalero y de Óscar Romero para el Xeneize; Colón volverá a jugar de local en el Cementerio de los Elefantes este jueves ante Talleres de Córdoba.

Con la victoria obtenida en condición de visitante, el último domingo, el equipo dirigido por Néstor Gorosito consiguió salir del fondo de la Tabla de Posiciones y llegar a la vigésima cuarta posición –al comienzo de la undécima fecha– con 9 puntos, luego de una victoria, seis empates y tres derrotas.

Por el lado del conjunto cordobés, viene de derrotar el último viernes y en el Mario Alberto Kempes, a Barracas Central por 3 a 0 con goles de Michael Santos y del paraguayo Ramón Sosa, que convirtió por duplicado.

Con esa victoria, la T alcanzó las 19 unidades –luego de seis victorias, un empate y tres derrotas– con las que consiguió ubicarse en la tercera posición a cinco puntos de River.

El encuentro de éste jueves que se disputará en el Brigadier General Estanislao López podrá verse desde las 16:30 por la pantalla de ESPN Premium contará con Sebastián Martínez como árbitro principal del encuentro y por la terna arbitral compuesta por Facundo Rodríguez como asistente uno, Hernán Vallejos como asistente dos y Andrés Gariano como cuarto árbitro; mientras que, en el VAR estarán Yael Falcón Pérez y Diego Bonfá.

En caso de presentarse un cambio en el equipo que viene de ganarle a Boca, los que tendrían chance de meterse dentro del once del Sabalero serían Rafael Delgado o el paraguayo Carlos Arrua; quién finalmente si se encuentra entre los concentrados ya que se confirmó que no padece de una lesión y probablemente empiece en el banco de suplente en el choque ante los cordobeses.

El que si no aparece entre los convocados es Junior “Conejo” Benítez ya que al no encontrarse al no verlo al 100% desde lo físico, Gorosito decidió que no sea arriesgado para llegar de mejor manera a la próxima fecha.

Foto: IG colonoficial

Ficha del Partido

La posible formación de Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gian Nardelli; Eric Meza, Julián Chicco, Baldomero Perlaza, Juan Pablo Álvarez y Joaquín Ibáñez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila.

Director Técnico: Néstor Gorosito.

La posible formación de Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Ramón Sosa y Rodrigo Garro; Francisco Pizzini y Michael Santos.

Director Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Hora de inicio: 16:30.

TV: ESPN Premium.