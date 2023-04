El Granate en el pelotón del top diez

Después del triunfo entre semana en el Julio Humberto Grondona, Godoy Cruz ya dio rápidamente la vuelta la pagina y ahora con la ilusión a flor de piel este lunes desde las 21:30 recibe al siempre difícil Lanús en un encuentro clave por los puestos de clasificación directa a las próximas competiciones internacionales. Con la mente en el corto plazo, el equipo conducido interinamente por Daniel Oldrá ya tiene una baja confirmada: se trata de Nahuel Ulariaga, el delantero se confirmó que sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda.

En la vereda de enfrente, llega el complicado conjunto dirigido por Frank Kudelka y está pasando por un buen momento en este campeonato se encuentra en la sexta ubicación (tiene 18 unidades), a nueve puntos de River el único puntero del campeonato. En su anterior empató, volvió a jugar afuera del Néstor Díaz Pérez y igualó 1-1 contra Central Córdoba en el Madre de Ciudades iba perdiendo por el gol de Gonzalo Torres y logró la igualdad por medio de Leandro Díaz.

Dejo pasar la chance en Santiago del Estero, de estar cerca de los animadores y tiene como primicia principal sumar la mayor cantidad de puntos debido a que arrancaría complicado con los promedios en la próxima temporada. En su balance en esta Liga Profesional, en las once fechas que se llevan disputadas, ganó cinco, empató tres y perdió tres, anotó quince goles y recibió nueve tantos en contra.

Por otra parte, el Granate aún no debutó en la Copa Argentina, donde en la llave de 32avos deberá enfrentarse contra Sol de Mayo de Vietnam y en las próximas semanas podría quedar confirmado cuando será este compromiso al igual que la sede. Pensando en el compromiso frente al Tomba, el ex DT de Talleres, entre otros tiene algunas dudas en el once y según algunas fuentes consultadas esperara hasta último momento, Tomás Belmonte cumplió con la fecha de suspensión y estará disponible.

En el último entrenamiento, la idea de Kudelka es esperar a las evoluciones de Julián Fernández y Raúl Loaiza, ambos mediocampistas arrastran distintas molestias físicas. Pasando en limpio, un posible once del elenco del sur del gran Buenos Aires sería: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Braian Aguirre; Belmonte, Facundo Pérez; Luciano Boggio, Franco Troyansky, Pedro De La Vega y Díaz, son los principales nombres que pican en punta para saltar en el estadio provincial.

Tras su visita a Mendoza, después recibirá a Sarmiento (22/04 a partir de las 15:30) y la siguiente visitará en Santa Fe a Unión en el 15 de Abril (30/04 desde las 20:30). En horas del domingo, la delegación de Lanús arribaría a suelo mendocino y concentrará en un hotel céntrico a la espera del cotejo de la noche del lunes.