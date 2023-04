Guapeada en La Plata y triunfazo de la mano de Vegetti

El "pirata" y una racha positiva. Ante el "lobo", y en el bosque, el equipo cordobés pudo pegar en momentos claves y se lleva los tres puntos para Córdoba.

Los tantos del encuentro los anotó el capitán, Pablo Vegetti. El primero fue tras un rebote y el segundo provino de una buena habilitación de Jara.

Resumen

El cotejo entre los platenses y cordobeses no fue de lo mejor. Los primeros veinte minutos fue todo del local. Sin generar un verdadero peligro para el arquero Losada, Gimnasia iba al frente y conseguía frecuentes tiros de esquina.

De ahí llegó la primera y única situación de gol de los locales. A los 17 minutos, Bolívar anticipó en el primer palo y metió un muy buen frentazo; el arquero "pirata" reaccionó y la mandó por encima del travesaño.

Luego de estos minutos de agobio por parte del "lobo", Belgrano se pudo acomodar y empezar a avanzar en el campo. Al igual que los locales, los dirigidos por Farré, no podían llegar de manera clara al arco rival.

De un gran anticipo de Rébola, llegó el gol para el visitante. El primer marcador central anticipó a Miramón y habilitó al creativo, a Zapelli. Lejos de patear por patear, Bruno enganchó para la zurda y ahí disparó. Durso logró contener el disparo pero con la mala fortuna que el rebote le cayó a Vegetti, el "9" de Belgrano. Y el capitán celeste no perdona adentro del área. Arriba el conjunto visitante.

Ya en la segunda mitad, nuevamente el equipo cordobés pudo golpear. Sánchez con la pelota dominada avanzó metros y ubicó a Jara por el costado del área. El ex Pachuca no dudó en levantar la cabeza y habilitar a su compañero de ataque. Nuevamente, Vegetti dentro del área chica no perdona.

Ya el resultado era 2 a 0 y fue un balde de agua fría para el "tripero". No pudo asociarse y llegar de manera clara. Se desordenaba por la desesperación y eso le jugó en contra.

Gran triunfo a domicilio por parte del equipo de Guillermo Farré. Hace cuatro partidos que no recibe goles y lleva tres victorias consecutivas.

La continuidad

Por la fecha 13 del Torneo Binance, Belgrano va a recibir, en el renovado Julio César Villagra, a Newell´s. El cotejo se disputará el sábado a las 20:30.

Gracias a este triunfo, el tercero de manera consecutiva, la "B" suma 21 puntos y se ubica momentáneamente en el 5to lugar de la tabla de posiciones. Si el torneo finalizara hoy, el combinado de barrio Alberdi disputaría la próxima edición de la Copa Sudamericana.

En tanto los dirigidos por "chirola" Romero, tendrán que visitar el lunes a las 21:30 a Argentinos en La Paternal. Pero antes, entre semana, tendrá un largo viaje hacia Bogotá para jugar contra Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana. Ese encuentro tendrá lugar el martes a las 23:00, hora local.

Tiene once unidades y se ubica en el puesto 22°. Está a cuatro del descenso por tabla anual y tendrá que seguir afrontando la doble competencia al menos hasta finalizar la fase de grupos.

Formaciones

Gimnasia y Esgrima de La Plata (0): Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Nicolás Colazo; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Agustín Bolívar y Tomás Muro; Franco Soldano y Cristian Tarragona.

Suplentes: Insfrán, Mastrángelo, Enrique, Melluso, Lescano, Sánchez, Comba, Sosa, Mamut, Mammini, Castillo y Contín.

DT: Sebastián Romero

Belgrano (2): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Matías García y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti.

Suplentes: Vicentini, Novaretti, Compagnucci, Rojas, Ramírez, Amaya, Hesar, Bordagaray, Susvielles, Hesar, Ortigoza, Pereira y Miño.

DT: Guillermo Farré

Incidencias

Goles: Vegetti 34' y 52' (B).

Tarjetas amarillas: Diarte 32' (B), Godoy 64' (B), Tarragona 64' (G) y Miramón 94' (G).

Tarjetas rojas: -

Cambios: Sosa por Bolívar en el ET (G), Lescano por Steimbach 53' (G), Mammini por Muro 64' (G), Bordagaray y Ramírez por Zapelli y Jara 72' (B), Compagnucci y Susvielles por García y Vegetti 82' (B) y Hesar por Sánchez 87' (B).

Datos

Estadio: Carmelo Zerillo

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Facundo Tello

AVAR: Facundo Rodríguez